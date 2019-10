Merken Gemerkt

Merken

18.10.2019

Mikro-Linsen-Array für automobile Licht-Anwendungen Lichtsysteme

EDL Rethschulte aus Osnabrück – eine Tochter des Gesamtfahrzeug-Entwicklungsdienstleisters FEV – entwickelt ein Mikro-Linsen-Array für automobile Anwendungen. Damit bietet die FEV Gruppe innovative Lösungen an, die einen direkten Einfluss auf die Wahrnehmung, Sicherheit und Bedienung von Automobilen haben werden.

3D-Bremslichter sorgen für Sicherheit ©

FEV Group

Die Lösungen basieren auf langjährigen Erfahrungen z.B. bei der Entwicklung von Lichtsystemen für Scheinwerfer oder transparenten OLEDs für Rücklichtanwendungen. Das REALEYES Mikro-Linsen-Array (MLA) ist eine Weiterentwicklung der MLA Wafer-Technologie. Es ermöglicht die Herstellung von kompakten und leichten LED-Projektoren aus Kunststoff in der Größe eines Fingerhuts. Mit deren Hilfe können Bilder beziehungsweise Grafiken aus nahezu jedem Winkel auf beliebige Flächen projiziert werden, ohne dabei zu verzerren. Auch extrem flache Einfallswinkel sind unproblematisch, was in Kombination mit der kompakten Bauform einen flexiblen Einbau ermöglicht.

Die neue Technologie

Bisherige Lösungen bestehen laut FEV meist aus Projektoren mit nur einem einzelnen Objektiv und sind nicht in der Lage, schräge Projektionen konturscharf durchzuführen. Die Lösung von FEV bietet einen hohen Kontrast und eine homogene Ausleuchtung, was neue Anwendungsmöglichkeiten erschließt. Einerseits liefern diese Grafikprojektionen einen Designeffekt - beispielsweise in Form von Lichtteppichen, wie sie in Vorstufen bereits in der Praxis zu sehen sind und dem Fahrer Orientierung und ein angenehmes Ambiente bieten.

Bei Mobilitätskonzepten wie dem vollelektrisch betriebenen 3-Sitzer SVEN, den FEV dieses Jahr auf dem Genfer Automobilsalon als Carsharing-Mobilitätskonzept vorgestellt hat, bietet die MLA-Technologie weitere informative Einsatzmöglichkeiten. So kann der Nutzer bei Ankunft am gemieteten Fahrzeug per Projektion außen neben dem Fahrzeug begrüßt werden, oder weitere Informationen erhalten.

Denkbar sind auch Szenarien, in denen via Projektion eines Zebrastreifens vorm Fahrzeug die Fußgänger darüber informiert werden, dass das Fahrzeug anhält und sie die Fahrbahn überqueren können. Fahrradfahrer können durch auf die Fahrbahn übertragene Hinweise davor gewarnt werden, dass sich die Tür eines am Straßenrand parkenden Autos öffnet. Auch beim Rückwärtsfahren oder Ausparken ist eine ähnliche visuelle Information für die Verkehrsteilnehmer denkbar. © FEV Group

3D-Applikationen

Ein weiterer Schwerpunkt im Kontext der MLA-Technologie wird auf den 3D-Bereich gelegt. Mithilfe einer eigenentwickelten 3D-Technologie, die im Werbemarkt angewendet wird, ergeben sich auch im Automobilbereich neue Möglichkeiten. Setzten bisherige 3D-Verfahren bei Displays meist auf Holographie und Autostereoskopie, basiert das Patent der FEV-Tochter EDL auf der Lichtfeldtechnologie. Mit ihr können hochwertige dreidimensionale Bilder produziert werden, für deren Betrachtung keine Brille oder andere Hilfsmittel benötigt werden.

Schließt man bei herkömmlichen autostereoskopischen Technologien ein Auge, ist der 3D-Effekt nicht mehr vorhanden, da vor jedes Auge jeweils ein einzelnes Bild projiziert wird und es sich somit nur um eine 3D-Täuschung handelt. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Linse des menschlichen Auges nicht auf die wahrgenommene Tiefe eines dargestellten Objektes, sondern auf die Entfernung des Displays scharfgestellt werden muss. Dies führt beim Betrachter oft zu Irritationen und Kopfschmerzen. Diese unangenehmen Effekte treten bei der Lichtfeldtechnologie von EDL nicht auf. Selbst mit einem geschlossenen Auge nimmt der Betrachter immer noch ein räumliches, dreidimensionales Bild wahr, da die Bildpunkte durch Lichtstrahlen in den Raum projiziert werden, so dass ein echtes räumliches Bild entsteht.

Fertigungstechnologie

Basis dieser patentierten Technologie ist ebenfalls das MLA, das aus einer Vielzahl von Mikroobjektiven von der Größe eines Streichholzkopfes besteht; auf der Fläche eines Quadratmeters sind das 253.000 Objektive. Die Anfertigung dieser Linsen erfolgt mit einer Genauigkeit von unter einem Mikrometer, was entscheidend ist, um qualitativ hochwertige 3D-Displays zu produzieren. Dieser Fertigungsprozess gehört ebenfalls zum Know-how von EDL. Als Speichermedium wird ein Spezialfilm verwendet, der sich hinter den Mikroobjektiven befindet und in der Lage ist, große Datenmengen zu speichern. Dies ist nötig, da jede der 253.000 Linsen das um wenige Tausendstel von ihrer Nachbarlinse abweichende vollständige Bild zeigt und jedes dieser einzelnen Bilder aus 65.000 Pixeln besteht. Die Bildinformationen für die Optik liefert bei der Herstellung ein von EDL patentierter LED-Belichter, der eine exakte Ausrichtung sicherstellt. Farbfehler und Verzerrungen treten bei dieser Methode nicht auf.

Die Technologie führt dazu, dass der Betrachter das Gefühl hat, dass die Objekte bis zu einem Meter aus den Displays herausragen. Für den Automotive-Bereich ergeben sich dafür spannende Anwendungsfelder. Es könnten holographische Bedienelemente erzeugt werden, beispielsweise virtuell aus der Mittelkonsole projizierte dreidimensionale Regler oder Schalter

Einsatz im Scheinwerfer

Auch außerhalb des Fahrzeugs kann diese 3D-Entwicklung Anwendung finden - z.B. integriert in die Scheinwerfer. Durch den Einsatz von Kunststoffoptiken im Spritzgussverfahren in der Qualität von Glasoptiken ergeben sich so neue Designfreiheiten, die in einer geringen Scheinwerferhöhe von wenigen Millimetern münden und so zu deutlicher Gewichtseinsparung beitragen. Des Weiteren kann beim Abblendlicht die sogenannte „Hell-Dunkel-Grenze“ auf das Filmmaterial hinter den Linsen belichtet werden, wodurch kein Einsatz von Blenden mehr nötig ist, die ein derart schmales Design ebenfalls unmöglich machen würden.

Mit diesem 3D-Licht-Know-how wurden bereits für Prototypen Fahrzeugrücklichter entwickelt, bei denen das Rücklicht optisch aus der Rückleuchte des Fahrzeugs tritt und so deutlicher und schneller zu erfassen ist als bei herkömmlichen Rückleuchten. Bislang haben Fahrzeughersteller zum Beispiel mit Spiegeln arbeiten müssen, um eine ähnliche Tiefenwirkung zu erzielen, die jedoch nicht so ausgeprägt ist.

weitere Informationen