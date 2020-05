Merken Gemerkt

Merken

13.05.2020

MicroConsult baut sein Live-Online-Angebot aus Weiterbildung

Als Alternative zu Präsenzveranstaltungen bietet MicroConsult sein Wissens- und Beratungsangebot nun auch in Live-Online-Trainings via Webex an. Für die Teilnehmer ändert sich gegenüber eines Präsenzseminars nicht viel. Sie sparen sich vielmehr die Anreisezeit und nehmen sicher und ohne Ansteckungsgefahr vom Arbeitsplatz oder Homeoffice aus teil.

Wie gewohnt bekommen sie bewährtes Praxiswissen vermittelt, mit dem sie ihr Embedded-Projekt termin- und budgetgerecht zum Abschluss bringen. Umfangreiche Trainingsunterlagen sind natürlich im Preis enthalten; diese bekommen die Teilnehmer vor dem Live-Online-Training zugesandt. Ebenfalls enthalten sind ggf. erforderliche Boards, Zielhardware und ähnliches. Und selbstverständlich bekommen alle Teilnehmer nach dem Online-Training ein MicroConsult-Teilnahmezertifikat. Auf der MicroConsult-Webseite finden sich die Themen, darunter z. B. Embedded C, EC++, Software-Architekturen, Embedded-Software-Design und Patterns mit C, SysML, UML, Embedded-Linux, Embedded-Software-Test, RTOS, Cortex Mikrocontroller uvm.

microconsult.academy: Alle Live-Online-Trainings im Überblick