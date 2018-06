Merken Gemerkt

01.06.2018

Michelin nutzt VI-CarRealTime für Simulationen Reifensimulation

Reifenhersteller Michelin integriert VI-grades VI-CarRealTime Software in seinen thermomechanischen Reifensimulator TameTire. Das von Michelin entwickelte Reifenmodell ermöglicht die Berechnung der auf den Reifen wirkenden physikalischen Kräfte sowie der einwirkenden Temperaturen in Echtzeit.

Die Reifenmodellierung ist ein komplexes Forschungsgebiet für Hersteller, das im Hinblick auf Zeit und Ressourcen effizienter gemacht werden kann. Mithilfe von Simulationen können Entwicklungsteams die Reifenperformance- und das Fahrverhalten vor dem Bau eines realen Prototyps ermitteln. Hervorgegangen aus seiner Forschung im Motorsportbereich hat Michelin sein eigenes Reifenmodell TameTire entwickelt. Die Lösung soll das thermische Verhalten eines Reifens sowie die auf ihn wirkenden Kräfte und Drehmomente sowohl in Offline- als auch Online-Echtzeitumgebungen berechnen. Mit der Einführung und Installation des statischen Fahrsimulators von VI-grade in Clermont Ferrand, Frankreich, kann Michelin die Funktionen von TameTire weiterentwickeln und anpassen.

Was ist VI-CarRealTime

VI-CarRealTime bietet eine Fahrzeugsimulationsumgebung, in der das gleiche vereinfachte Fahrzeugmodell von Fahrzeugdynamik- und Steuerungsingenieuren verwendet werden kann, um die Fahrzeug- und Steuersystemleistung zu optimieren. Das Produkt ermöglicht Ingenieuren die Durchführung von statistischen Versuchsplanungen (Design of Experiments, DOE) und multi-objektiven Optimierungsstudien. VI-CarRealTime ist eine Echtzeit-Lösung, die automatisch ein Echtzeit-Fahrzeugmodell direkt von der MSC Software Adams/Car exportieren kann. VI-CarRealTime ermöglicht auch die gemeinsame Nutzung von Komponenteneigenschaftsdateien wie Reifen, Federn, Dämpfern und Stoßdämpfern mit Adams/Car. VI-CarRealTime bietet validierte Modelle, die von Steuerungen und Hydraulikingenieuren verwendet werden können, um das Controller-Design basierend auf einer präzisen Fahrzeugleistung zu optimieren. Darüber hinaus kann es in die graphische Benutzeroberfläche Matlab Simulink für Steuerungssysteme integriert werden.

VI-grades statischer Simulator mit der von Michelin gewählten VI-CarRealTime sowie TameTire Software.© Michelin/VI-grade

