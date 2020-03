Merken Gemerkt

17.03.2020

Metallverbund-Leistungsinduktivitäten

Kemet stellt eine Serie von Metallverbund-Leistungsinduktivitäten vor, die den Anforderungen des Automotive-Marktes entsprechen. Die MPXV-Serie erweitert das METCOM-Angebot und ist AEC-Q200-qualifiziert für den Einsatz im Automotive-Bereich.

© Kemet

Die Leistungsinduktivitäten sorgen für eine effiziente Leistungswandlung und minimieren gleichzeitig elektromagnetische Störungen (EMI). Sie eignen sich für den Einsatz in DC/DC-Schaltnetzteilen für elektronische Steuergeräte (ECUs) in Fahrzeugen. Die MPXV-Serie ist für den Einsatz im Automotive-Markt ausgelegt, wo die Nachfrage nach elektronischen Systemen einen hohen Wirkungsgrad, eine geringe Eigenerwärmung und geringe Leistungsverluste erfordert. Der Metallverbundkern der MPXV-Induktivitäten bietet eine hohe Permeabilität, um diese Anforderungen zu erfüllen. Die Eigenschaften der MPXV-Serie machen sie für Designs geeignet, bei denen thermische Überlegungen von entscheidender Bedeutung sind, um Nachteile bei anderen kritischen Systemen zu vermeiden.

MPXV-Induktivitäten sind in verschiedenen Standard-SMD-Gehäusen erhältlich und können bei Temperaturen von bis zu 155 °C betrieben werden. Sie zeichnen sich laut Hersteller durch ein geringes elektrisches Rauschen aus, so dass sie in allen Bereichen des Fahrzeugs zum Einsatz kommen können – auch in anspruchsvollen Betriebsumgebungen unter der Motorhaube und im Antriebsstrang. Das Metallverbundmaterial ist um den Spulenkern herum geformt und schirmt daher benachbarte Elektronik vor dem Magnetfluss ab, der sonst Störungen in empfindlichen Systemen verursachen könnte. Die Bausteine entsprechen den Standards, die in den AEC-Q200-Anforderungen des Automotive Engineering Council festgelegt sind.

