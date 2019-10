Merken Gemerkt

15.10.2019

Metallfolien Niederohmwiderstände Passive Bauelemente

Die Präzisions-Metallfolien-Niederohmwiderstände der MFF-Serie von EVEROHMS sind zur präzisen Strommessung und Spannungsteilung geeignet. Die SMD-Widerstände sind mit Kontakten an den Stirnseiten in der Größe 1206 (0,5W) und mit längsseitigen Kontakten in den Größen 0306 (0,33W), 0612 (1W), 1225 (2W) und 2139 (4W) in 0,3%, 0,5% und 1% Toleranz erhältlich.

© WDI AG

Der Ohmwertebereich erstreckt sich von 0,5 mR bis 100 mR bei TK Werten von +/-30ppm/°C, 50ppm/°C, 75ppm/°C und 100ppm/°C (ohmwertabhängig). Der Arbeitstemperaturbereich reicht von -55°C bis 155°C. Die Serie ist bleifrei, RoHS konform, halogenfrei und hat eine flammenhemmende Schutzschicht aus Epoxidharz, die UL-94-V0 erfüllt.

Einsatz findet die Serie in Stromversorgungen, Netzteilen, in Messgeräten, in Batteriemanagement-Systemen und weiteren industriellen Produkten. Muster, Angebote oder technische Beratung sind beim EVEROHMS-Distributor WDI AG verfügbar.

