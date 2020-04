Merken Gemerkt

10.04.2020

Messtechnik von Keysight Technologies Messen und Testen

Diverse Test- und Messgeräte von Keysight Technologies bietet RS Components an. Dazu gehören Multifunktionsoszilloskope, Spektrumanalysatoren, HF, Signalgeneratoren, Multimeter und DC-Leistungsanalysatoren.

© RS Components

Die Oszilloskope der Serien InfiniiVision 4000X und 6000X bieten Touchscreen-Displays mit einer Zonentrigger-Funktion, mit der sich schwer zu erfassende Signale isolieren lassen. Die Multifunktionsoszilloskope sind für das Embedded System Design und Debugging, für das Powerdesign und die Analyse im Automotive-Bereich und für andere analoge, digitale, serielle und HF-Signalanalysen geeignet.

Die High-End-Serie 6000X bietet eine Bandbreite bis zu 6GHz und 20 GS/s und kombiniert digitale Kanäle, serielle Protokollanalyse, einen integrierten Zweikanal-Wellenformgenerator, Frequenzganganalyse, ein Digitalmultimeter und einen 10-stelligen Zähler mit Summenfunktion. Bei einer Leistungsaufnahme von 200W wiegt das gerät 6,8kg und ist 15,4cm tief.

Für HF-Systemdesign- und EMV-Compliancetest- Anwendungen entwickelt wurde die N9300-Serie, zu der der HF-Spektrumanalysator N9320B, der Basisspektrumanalysator N9322C und der HF-Signalgenerator N9310A gehören. Die Familie weist eine Bandbreite von bis zu 7GHz auf und ermöglicht Ein-Tasten-Tests, die für Produktionsanwendungen sowie Fernsteuerungsfunktionen nützlich sind. Der Einsatz ist auch in rauen Umgebungen möglich.

Die Mainframe-Einheit des DC-Leistungsanalysators N6705C ermöglicht in Verbindung mit den Source/Measure-Einheiten (SMUs) der Serie N678x eine Analyse des Batterieverbrauchs und Funktionstests sowie eine Visualisierung des Stromverbrauchs von Verstärkern bis in den Nanoampere-Bereich in einem Durchgang. Das erleichtert die Charakterisierung der Leistungsaufnahme, wenn es darum geht, die Batterielebensdauer zu verlängern. Die Mainframe-Einheit und die SMUs emulieren eine Batterie und bieten eine Plattform für das Testen von ATE oder tragbaren Geräte, einschließlich eines stabilen und störungsfreien Sourcings und Sinkings.

Das Digitalmultimeter 3458A ist für Kalibrierlabore und Teststationen geeignet. Zu seinen Leistungsmerkmalen gehört eine 8½-stellige Präzision mit einer Gleichstromgenauigkeit (DCV) von bis zu 8 ppm über ein Jahr hinweg. Messgeschwindigkeiten von bis zu 100.000 Messwerten pro Sekunde und eine automatische Kalibrierungsfunktion zur Selbsteinstellung und Selbstüberprüfung sind weitere Eckdaten.

