14.02.2018

Messtechnik für TSN in der Fahrzeugindustrie Entwicklung

TSN Systems und UMAN stellen Release 1.0 von TSN Tools und TSN Box vor. Das Tool unterstützt bei der Entwicklung und Validierung von Steuergeräten. Es werden unter anderem die Automotive Physical Layer 100 Base-T1 und 1000 Base-T1 unterstützt.

Moderne EE-Architekturen zeichnen sich durch Einsatz von Ethernet und Protokollen aus der Familie der Time Sensitive Networks (TSN) aus. In Verbindung mit den dynamischen Prinzipien der Service Oriented Architecture ergeben sich neue Szenarien in der Entwicklung und Validierung von Steuergeräten. TSN und der Engineering Spezialist EDAG - beide Tochterunternehmen der ATOn Gruppe - arbeiten seit Jahren an gemeinsamen Lösungen im Bereich des Automotive Ethernet.

TSN Systems bringt nach über 16 monatiger Entwicklungszeit ein Tool auf den Markt, mit dem die Herausforderungen bei der der Entwicklung und Validierung von Steuergeräten beherrscht werden können: TSN Tools und TSN Box in Release 1.0.

Genau und skalierbar

Die FPGA-basierte TSN Box kann als nanosekunden-genaues TAP Device sowie als AVB/TSN Talker/Listener eingesetzt werden, um auch komplexe Rest-Net-Simulationen zu realisieren. Es werden unter anderem die Automotive Physical Layer 100 Base-T1 und 1000 Base-T1 unterstützt. Für größere Set-Ups lassen sich beliebig viele TSN Boxen über einen PTP tauglichen Switch präzise synchronisieren.

Die TSN Tools sind als plattformunabhängige PC Software realisiert und bieten dem Entwickler dadurch die Möglichkeit nativ unter Linux zu arbeiten. Kern der TSN Tools ist eine Time-Line, mit der die zeitlichen Korrelationen der Pakete zueinander sehr intuitiv und effizient visualisiert sind.

Das System wird live auf dem Automotive Ethernet Kongress am 30/31. Februar im Hilton in München vorgeführt.

