Merken Gemerkt

Merken

28.09.2020

Messinterface für ZF ProAI Datenanalyse des ZF-ProAI-Rechners

Das neue „ProAI Measurement Data Interface“ (ProAI MDI) von b-plus ermöglicht es, Rohdaten der ZF ProAI, einer Zentralrechner-Plattform von ZF Friedrichshafen, während der Entwicklung verlustfrei und zeitgestempelt von allen angeschlossenen Sensoren im Fahrzeug auszukoppeln.

© b-plus

Alle Daten werden sicher über eine integrierte 10-Gbit-Ethernet-Schnittstelle ausgegeben. Daten von Sensoren, Fahrzeugschnittstellen und aus den internen Prozessen der ZF ProAI können mithilfe des MDIs (Measurement Data Interface) erfasst werden. Diese werden für Verifikations- und Simulationszwecke in den weiterführenden Schritten, wie in Software in the Loop und Hardware in the Loop, benötigt. Ergänzend zu der Ausleitung der Datenströme in der Hardware können Daten interner Prozesse im Betriebssystem des Zentralrechners nach außen geleitet werden. Damit wurde die nötige Transparenz geschaffen, um während der Validierung z. B. Laufzeiten der Prozesse, Status des Betriebssystems oder Statistiken zu Funktionen neben dem Rohdatenstrom zu sehen. Dazu wurden die MDS, Measurement Data Services, implementiert.

Sie nehmen das aufwendige Extrahieren solcher Daten ab und bieten einen gesicherten und einfachen Weg, die Domain ECU für die Entwicklung vollumfänglich im Blick zu haben. MDS werden im Steuergerätecode in die jeweiligen Funktionen eingebettet und leiten über ein gesichertes Protokoll diese steuergeräteinternen Daten an die Messtechnik zur Analyse weiter. Dort können sie dann parallel zu den Rohdaten ausgewertet werden, die Entwickler bekommen schnell eine 360° Datenübersicht der kompletten Plattform und können ihren Fokus auf die Funktionsentwicklung richten.

www.b-plus.com