27.02.2020

Messdatenmanagement und -simulation mit MATLAB Messen und Testen

Mit IPEcloud MDM hat IPETRONIK ein MATLAB-basiertes Messdaten-Managementsystems (MDM) entwickelt. Es bietet ein spezielles Framework für das Automotive & Engineering Messdaten-Management und ist darauf ausgelegt, Messdaten großer Flotten oder Prüfstände einer systematischen Ordnerstruktur, Datenverarbeitung und -auswertung zu unterziehen.

Webportal zur Flottenerprobung mit der 'IPEmotion Mobile Edition' © IPETRONIK GmbH & Co. KG

Die Datenverarbeitung mit der Lösung erfolgt in erster Linie mit MATLAB-Skripten. Dabei können Entwickler ihre bestehenden MATLAB-Funktionen in die Plattform einbetten – das schafft Synergien bei der Erstellung der Auswerte-Routinen. Das cloudbasierte und skalierbare Daten-Managementsystem ist hardwareunabhängig, besitzt eine Bibliothek an Datentreibern und verarbeitet Messdaten von verschiedenen Mess- und Datenlogger-Systemen.

Standardmäßig werden die importierten Daten in das TDMS-Format konvertiert; die Rohdaten bleiben zusätzlich erhalten. Jene Rohdaten werden via projektspezifischer Konfiguration dem Datenprocessing zugeführt – so hat der Anwender über die MATLAB-Skripte eine Vielzahl an Möglichkeiten, seine Processing-Routinen individuell anzupassen und voll zu automatisieren. Ebenfalls werden im Rahmen der Prozessierung Berechnungen durchgeführt und sämtliche Ereignisse, die von besonderem Interesse sind, über Tags markiert. Gespeichert werden die Tags und Metadaten in einer SQL-Datenbank, sodass sie im Nachhinein zur schnellen Datensuche genutzt werden können.

Darüber hinaus stehen dem Anwender Suchfunktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel Suchen von Rohdaten, prozessierten Daten, Ereignissen und Reports im Arbeitsbereich. Die abgefilterten Daten lassen sich jederzeit aus der MDM-Plattform exportieren, um individuelle oder lokale Analysen und Simulationen durchführen zu können.

PEcloud MDM – Prozess der Datenverarbeitung © IPETRONIK GmbH & Co. KG

Möglichkeiten der Messdaten-Verwendung

IPEcloud MDM bietet eine Vielzahl an Features, mit denen Messdaten weiterverarbeitet werden können. Neben den Basisfunktionen (Markierung von Events von besonderem Interesse und der Möglichkeit einer strukturierten Dateiablage) verfügt das Daten-Managementsystem über weitere Funktionen wie Erkennung von Profilen, Erstellung standardisierter Auswertungen, Erzeugung von Simulationen zur Aktualisierung von Vorentwicklungsmodellen; Systemüberwachung für effizientere Auswertungen; proaktive Instandhaltung sowie Automatisierung im Reporting.

