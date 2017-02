Merken Gemerkt

14.02.2017

MEMS-Oszillatoren für ASIL-Applikationen

Besonders robust und langzeitstabil sind die AEC-Q100-qualifizierten MEMS-Oszillatoren, die SE Spezial-Electronic mit den beiden neuen Produktfamilien SiT2024/25 und SiT8924/25 von SiTime präsentiert.

Sie zeichnen sich unter anderem durch einen von 1 bis 137 MHz frei programmierbaren Frequenzbereich, eine Stabilität von ±20ppm über den gesamten Temperaturbereich, eine Schockresistenz von 50.000g, eine Vibrationsunempfindlichkeit bis 70g und eine MTBF von bis zu einer Milliarde Betriebsstunden aus.

SE Spezial-Electronic GmbH

Zu den weiteren Merkmalen zählt eine programmierbare Ausgangstreiberstärke, wodurch sich elektromagnetische Interferenzen reduzieren lassen. Die für drei Betriebstemperaturbereiche verfügbaren Bauteile sind in widerstandsfähigen SOT23-5-Gehäusen unterbracht, die Mitglieder der SiT8924/25-Familie in QFN-Packages. Muster können unter sitime <AT> spezial.com angefordert werden.

www.spezial.com