- Meltdown-unempfindlicher Separation Kernel Hypervisor auf NXP S32V portiert

Allan McAuslin, ADAS Product Line Manager von NXP, kommentiert: “Unsere S32V Produktlinie ist speziell dafür ausgelegt, die Entwicklung lernfähiger Maschinen zu unterstützen. Maschinelles Lernen ist entscheidend, um autonome Fahrzeuge zu befähigen, sich an veränderte Umgebungen und widrige Bedingungen anzupassen. Diese Fahrzeuge müssen von Grund auf sicher konzipiert werden (secure by design). Wir erfahren hocherfreut, dass LynxSecure jetzt für dieses wichtige Ziel jetzt zur Verfügung steht. Die Tatsache, dass LynxSecure-Anwendungen vom ersten Tag an immun gegenüber Meltdown waren, bezeugt die inhärente Angriffssicherheit dieser Technologie.” © Lynx Software Technologies