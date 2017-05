Merken Gemerkt

Merken

08.05.2017

Mehrkanaliges Schnittstellenmodul

Mit der neuen ETH-Gateway-CLFD-Box verfügt Ipetronik über ein kompaktes und vielkanaliges, modulares Schnittstellenmodul, dessen 16 CAN-Highspeed-Eingänge, zwei FlexRay-, acht LIN- Kanälen an die Messoftware IPEmotion angebunden werden können.

© Klaus Hohnwald

Durch dieses Gateway gewinnen Anwender einen großen Vorteil in der praktischen Arbeit im Fahrzeug. Wo früher noch verschiedene zwei- und vierfach CAN- oder LIN-Interfaces am PC über USB angesteckt werden mussten, gibt es nun nur noch eine Ethernet-Verbindung zum Applikations-Laptop. Wechselnde Anwender können somit schnell und einfach über eine RJ45-Steckverbindung auf das Bordnetz zugreifen und über Beschreibungsdatei-Importe (u. a. OBD, DBC, Autosar, A2L, Fibex) vielkanalige CAN-, LIN-, FlexRay-Traffic- sowie signalbasierte Messungen durchführen.

www.ipetronik.com