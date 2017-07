Merken Gemerkt

28.07.2017

Mehr Sicherheit mit intelligenten Kameras von LG Electronics

LG Electronics liefert für Fahrerassistenzsysteme (ADAS: Advanced Driver Assistance Systems) intelligente Kameramodule mit Software, die den Fahrer auf vielfältige Weise unterstützen.

Die Kamera erfasst Umgebungsinformationen und unterstützt den Fahrer im Straßenverkehr © LG Electronics

Die von LG entwickelte intelligente Kamera erfasst Umgebungsinformationen und unterstützt den Fahrer im Straßenverkehr dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und die Sicherheit auf der Straße zu erhöhen. Die Kamera erkennt Veränderungen in der Umgebung und ermöglicht dem Fahrer darauf entsprechend zu reagieren – z. B. in potenziell gefährlichen Situationen wie an belebten Kreuzungen. Als Schlüsselkomponente eines übergreifenden Smart-Car-Systems erkennt die LG Kamera Objekte schon aus weiter Entfernung. Sie kann bei einer drohenden Kollision gegebenenfalls eine autonome Notbremsung durchführen.

Durch den Einsatz der Kamera in Verbindung mit weiteren Technologien lassen sich Autos mittels Spurhalte-Assistenten sicher in der Fahrspur sowie in sicherer Entfernung von anderen Fahrzeugen halten. Zu weiteren Funktionen zählen die Erkennung von Verkehrszeichen und die intelligente Fernlichtanpassung.

