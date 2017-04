Merken Gemerkt

03.04.2017

Mehr Leistung für Multicore-Architekturen

Sysgo hat in der Version 4.2 seines Echtzeitbetriebssystems PikeOS die Unterstützung von Multicore-Architekturen optimiert. Basierend auf einer neuen Software-Architektur wurde das neue Release speziell für Systeme und Anwendungen entwickelt, die nach Sicherheitsstandards wie DO-178B/C, EN 50128, ISO 26262 oder Common Criteria zertifiziert werden müssen.

„Mit PikeOS 4.2 steht nun eine aktuelle Software-Plattform zur Verfügung, die von Grund auf für die Zertifizierung entwickelt wurde,“ sagte Franz Walkembach, SYSGOs VP of Marketing & Product Strategy. (© Sysgo)

Ein sehr granularer Kernel Lock ermöglicht nun sämtlichen Cores, ihre Arbeit fortzuführen, auch wenn einer von ihnen gerade einen System Call ausführt, was die Zahl unproduktiver Prozessorzyklen deutlich reduziert. Andere CPUs werden nur dann blockiert, wenn sie versuchen, auf die gleiche Ressource zuzugreifen, und so Interferenzen verursachen würden. Die neue Version ermöglicht es auch, multiple Hardware-Clocks und Frequenzen auf einem Board zu kombinieren – darunter sowohl SoC-interne als auch externe Clocks.

Auf diese Weise können Anwendungen und IPs auf dem SoC einfach angehalten und bei Bedarf neu gestartet werden, was sowohl Energie als auch Prozessorressourcen spart. Um den Aufwand, die Zeit und damit letztlich die Kosten für die Zertifizierung von Embedded-Systemen nach verschiedenen Standards deutlich zu reduzieren, hat Sysgo eine konsolidierte Umgebung für Workflows und die Dokumentation aller Prozesse einschließlich des Build-Prozesses geschaffen. Das neue Release unterstützt Multicore-CPUs, darunter ARM v7 und v8, 32- und 64-bit-PowerPC sowie 32- und 64-bit-x86. Board Support Packages (BSPs) sind für viele Halbleiterhersteller wie NXP/Freescale, Renesas, Intel oder Xilinx verfügbar. Das erste Produkt auf Basis von PikeOS 4.2 wird SYSGOs eigenes Safety and Security Certification Kit sein, das Kunden als effiziente Ausgangsbasis für Zertifizierungen dient und so die dafür benötigte Zeit deutlich reduziert.

