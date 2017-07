Merken Gemerkt

04.07.2017

Mehr internen Programm- und Datenspeicher für Audio-Applikationen

Analog Devices, Inc. bringt vier für Automotive-Anwendungen qualifizierte Festkomma-DSPs (digitale Signalprozessoren) auf den Markt: ADAU1462, ADAU1463, ADAU1466 und ADAU1467 basieren auf einer einzigartigen, für effiziente Audioverarbeitung optimierten Hardwarearchitektur.

Ausgelegt für die kommenden Anforderungen neuer und verbesserter Audio-Algorithmen, bieten die SigmaDSP-Prozessoren ADAU1466 und ADAU1467 marktführende Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der Festkomma-DSPs, verbunden mit einem gegenüber der vorigen Generation auf die dreifache Kapazität vergrößerten Programmspeicher und einem doppelt so großen Datenspeicher. Die Bausteine ADAU1463 und ADAU1467 haben ein 88-pinniges LFCSP-Gehäuse, von denen sich acht als serielle Dateneingänge oder -ausgänge konfigurieren lassen. Diese zusätzlichen Pins liefern eine höhere Flexibilität in Verstärker- oder Head-Unit-Designs, um unter anderem Anwendungen wie Freisprechanlagen, aktive Störgeräuschunterdrückung oder akustische Rauschreduzierungs-Algorithmen zu unterstützen. Wie auch alle anderen SigmaDSP-Prozessoren, basieren der ADAU1463 und der ADAU1467 auf einer einzigartigen, für effiziente Audioverarbeitung optimierten Hardwarearchitektur. Die Vierfach-MAC-Architektur (Multiply-Accumulate) dieser Prozessoren enthält audiospezifische Hardwarebeschleuniger, die für eine verbesserte Rechenleistung in latenzsensiblen Anwendungen sorgen. Bei der ADAU146x-Serie kommt das grafische Programmiertool SigmaStudio von ADI zum Einsatz, das mit minimalem Einarbeitungsaufwand eine schnelle Entwicklung und Abstimmung von Signalflüssen und Anwendungen gestattet.

Verglichen mit anderen DSPs stellt die ADAU146x Serie eine unübertroffene Leistungsfähigkeit in Bezug auf paralleler Verarbeitung von Instruktionen, Flexibilität und System-Skalierbarkeit bereit. Die Verfügbarkeit eines kosteneffektiven 150-MHz- und eines 300-MHz-DSP-Cores bietet Systemdesignern Alternativen sowohl für traditionelle als auch für anspruchsvolle Anwendungen an. Der mit 300 MHz getaktete DSP-Core erreicht bis zu 1,2 GMACs und verarbeitet 6.144 Instruktionen bei einer Audio-Abtastrate von 48 kHz. Die eingebauten, Stereo-ASRCs (Asynchronous Sample Rate Converters), die Audio Signal Router Matrix und das integrierte RAM, das doppelt so groß ist wie bei der vorigen Generation, erlauben eine vielseitige und vereinfachte Ausführung überaus anspruchsvoller Algorithmen. Die integrierte PLL und die flexible Taktgenerator-Hardware können bis zu 15 Audio-Abtastraten gleichzeitig generieren.

Der energieeffiziente Core der ADAU146x-Serie verarbeitet komplette Signalflüsse mit einer Leistungsaufnahme von nur wenigen hundert Milliwatt, und selbst bei maximaler Programmauslastung werden bei 25 °C weniger als 1 W aufgenommen. Die DSPs der Reihe ADAU146x eignen sich als idealer Ersatz für größere und teurere DSPs, die bei vergleichbarer Verarbeitungsleistung mehr Strom verbrauchen. Flexibel konfigurierbare serielle Ports, S/PDIF-Schnittstellen, universelle Eingangs- und Ausgangs-Pins und 10bit-ADCs ermöglichen den Anschluss der ADAU146x-DSPs an eine breite Palette von Audio-Bausteinen wie etwa ADCs, DACs, Digitale Audio-Bausteine, Verstärker und andere Steuerungsschaltungen, während gleichzeitig die Komplexität der Systeme erheblich reduziert wird.

Zum Datenblatt des ADU1462

Zum Datenblatt des ADU1463

Zum Datenblatt des ADU1466

Zum Datenblatt des ADU1467