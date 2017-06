Merken Gemerkt

08.06.2017

Mehr Effizienz: IGBT in neuem Gehäuse

Infineon Technologies erweitert sein Angebot an diskreten 1200-V-IGBTs in Stromklassen bis 75 A. Sowohl der IGBT- als auch der Dioden-Chip sind auf den vollen Nennstrom ausgelegt.

IGBT in neuem Gehäuse. © Infineon Technologies

Sie sind in einem TO-247PLUS-Gehäuse in den Ausführungen 3- und 4-Pin verbaut. Das neue Gehäuse ermöglicht eine höhere Leistungsdichte und Effizienz bei diskreten Bauformen. Im Vergleich zum regulären TO-247-3-Gehäuse weist das neue TO-247PLUS-Gehäuse den doppelten Nennstrom auf. Durch den Wegfall des Schraubenlochs verfügt es über einen größeren Lead-Frame-Bereich und kann entsprechend größere IGBT-Chips aufnehmen. Damit gibt es erstmals eine Kombination bestehend aus 1200-V-IGBT und Diode mit jeweils 75 A in derselben kleinen Baugröße. Darüber hinaus sorgt der größere Lead-Frame des TO-247PLUS für einen geringeren thermischen Widerstand und eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit. Entwickler, die großen Wert auf niedrige Schaltverluste legen, wählen das TO-247PLUS-Gehäuse mit vier Anschlüssen. Dieses verfügt über einen gesonderten Pin für den Kelvin-Emitter. Er ermöglicht eine Entkopplung des Gate- und des Kommutierungskreises und reduziert so die gesamten Schaltverluste E (ts) um mehr als 20 Prozent. Das Produktportfolio besteht aus IGBTs mit 40 A, 50 A und 75 A, jeweils mit einer Freilaufdiode in derselben Stromstärke.

www.infineon.com/to-247plus