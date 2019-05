Merken Gemerkt

24.05.2019

MAHLE-Lösungen für End-of-Line Testing und Repair Bay Messen und Testen

Auf der Automotive Testing Expo 2019 in Stuttgart hat MAHLE aktuelle Produkte für die Fahrzeugdiagnose vorgestellt. Dazu gehören Lösungen zur finalen Funktionalitätsprüfung (End-of-Line Testing) im Werk als auch bei der Nachbearbeitung (Repair Bay) oder in der Autowerkstatt.

LogiqPRO Tester © MAHLE

Mit MAHLE LogiqPRO erfolgt eine vollautonome Erstprogrammierung der Steuergeräte im Produktionsverlauf. Dabei werden bis zu 250 Funktionen in weniger als zwei Minuten simultan geprüft. Auffällige Fahrzeuge landen in der Repair Bay, einem Bereich der Produktion, in dem Abweichungen korrigiert werden.

Beim Kalibrierungstool MAHLE TechPRO Digital ADAS kommt eine digitale Kalibriertafel auf einem Flachbildschirm zum Einsatz. Tafeln für neue Fahrzeugtypen werden im Rahmen von Updates automatisch auf das System aufgespielt; die Kalibrierung erfolgt sekundenschnell.

Ebenfalls gezeigt wurde die neue Generation der MAHLE ACX Klimaservicegeräte. Sie weisen ein robustes Design, einfache Bedienbarkeit und intelligente Komponenten auf.

Das Produktportfolio deckt alle Fragestellungen entlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab – für Antriebe mit Verbrennungsmotor gleichermaßen wie für die Elektromobilität.

