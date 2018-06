Magnetische Winkelsensoren

Merken Gemerkt

26.06.2018

Mit XENSIV TLE5014 bringt Infineon eine neue Familie magnetischer Winkelsensoren auf den Markt, die für Automobilanwendungen mit hohen funktionalen Sicherheitsanforderungen ausgelegt sind. Die Sensor-Familie erreicht auf Produktebene ISO 26262 ASIL C-Werte für alle Einzelchip- und ASIL-D-Werte für alle Zwei-Chip-Sensoren.

Die Sensoren weisen einen Winkelfehler von weniger als 1° über den gesamten Temperaturverlauf und die gesamte Lebensdauer hinweg auf. Sämtliche TLE5014-Sensoren sind in Einzelchip- und Zwei-Chip- Ausführungen erhältlich. Sie sind als Plug-and-play-Sensoren vorkonfiguriert und vorkalibriert und direkt einsetzbar. Anwender können zwischen den Schnittstellen SENT, PWM und SPC wählen. Infineon will Ende dieses Jahres zusätzliche Versionen mit einer SPI-Schnittstelle vorstellen. Zusätzlich zu diesen Protokolloptionen lassen sich die Sensoren über die programmierbaren E²PROM-Schnittstellen an beliebige Anwendungsumgebungen anpassen.

Die Bausteine basieren auf der GMR-Technologie, bei der die Sensoreinheit und der logische Teil monolithisch auf einem einzigen Chip untergebracht sind. Sämtliche Produkte sind mit Eingangsspannungen von bis zu 26 V kompatibel.

