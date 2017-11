Merken Gemerkt

28.11.2017

LynxSecure Version 6.0 für ARM-Architekturen verfügbar Separation Kernel

Lynx Software Technologies veröffentlicht die Version 6.0 seines Hypervisors LynxSecure, der jetzt auch in Multicore-Systemen einsetzbar ist, die auf ARM-Designs basieren. ARM und Lynx arbeiteten auch an einem zusätzlichen Schutz von Computing-Funktionen für Fahrzeuge durch Virtualisierung innerhalb der ARMv8-A Architektur.

LynxSecure 6.0 unterstützt neben Intel x86 nun auch ARMv8-A-Architekturen. Die Fähigkeiten bei der Virtualisierung und beim Hardwareschutz von LynxSecure bieten Echtzeitperformance bei gleichzeitiger Security. Die Unterstützung der 64-Bit-Architektur von ARMv8-A erlaubt es, sowohl 32- als auch 64-Bit-Gastbetriebssysteme virtualisiert ohne Modifizierung auszuführen. LynxSecure unterstützt ARMs Multicore-SoCs vollständig durch 'core-to-guest OS affinity', die Unterstützung von Multicore-Gastbetriebssystemen sowie eine gemeinsame Core-Nutzung über verschiedene Gastbetriebssysteme hinweg. So können Entwickler die Vorzüge von Mehrkernsystemen ausnutzen.

LynxSecure nutzt die MMU, SMMU und Virtualisierungsfähigkeiten des ARM Cortex-A Prozessors, um Betriebssysteme und Anwendungen vollständig zu isolieren und erlaubt den Zugriff nur auf die ihnen zugeordneten Objekte. Diese Art Isolation gewährleistet eine effiziente Sicherheit für die nächste Generation vernetzungsfähiger Geräte durch die Separierung der ,vernetzten' Domäne von anderen kritischen Computing-Domänen und den Schutz des Systems vor IT-generierten Bedrohungen.

Rhonda Dirvin, Director of Marketing Programs, Embedded and Automotive Line of Business bei ARM sagt: "ARM und Lynx arbeiteten gemeinsam an einem zusätzlichen Schutz von Computing-Funktionen durch Virtualisierung für Fahrzeuge bei der neuesten ARMv8-A Architektur. Die speziellen Optimierungen für ARMv8-A innerhalb des LynxSecure Separation Kernel Hypervisors ermöglichen es, spezifischer Funktionen zu partitionieren. So können Entwickler ehemals getrennte Hardwaresysteme nun sicher auf ein physikalisches SoC konsolidieren, wodurch sich in Automobilanwendungen die Leistung, Energiebilanz und Kosten verbessern."

LynxSecure 6.0 unterstützt sowohl unmodifizierte para-virtualisierte Gastbetriebssysteme als auch die Fähigkeit, Bare-Metal-Anwendungen direkt auf LynxSecure auszuführen. Vorläufig verifizierte Betriebssysteme sind Linux (Buildroot und Xilinx Petalinux), LynxOS-178 für sicherheitskritische Avioniksysteme und das RTA-OS von ETAS für Automotive-Autosar-Anwendungen.

Sicherheitskritische Betriebssysteme und Applikationen können neben Allzweckbetriebssystemen auf einem einzigen SoC ausgeführt werden, ohne bei einer dieser beiden Kategorien Einbußen bei der Leistung, Safety oder den Eigenschaften hinnehmen zu müssen. © Lynx

