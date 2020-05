Merken Gemerkt

06.05.2020

LXI-Digitizer für Mixed-Mode-Tests Analoge und digitale Signalerfassung

Spectrum Instrumentation hat seine Ethernet/LXI-Digitizer mit einer Option für Mixed-Mode-Anwendungen ausgestattet. Diese Option ist für vier verschiedene Modelle verfügbar, die alle über 8 analoge Eingangskanäle verfügen, mit Samplingraten von 5 MS/s, 20 MS/s, 40 MS/s oder 125 MS/s bei 16-Bit-Auflösung.

Die neue Option fügt den drei I/O-Leitungen, die standardmäßig bei jedem Gerät enthalten sind, 8 weitere Leitungen hinzu und erhöht die Anzahl der digitalen Eingangskanäle auf insgesamt 11. Die Digitizer können damit gleichzeitig 8 analoge und 11 digitale Signale vollständig synchron erfassen, wobei alle 19 Kanäle über BNC-Anschlüsse auf der Vorderseite leicht zugänglich sind (siehe Bild). Die Geräte werden mit Software und sämtlichen Tools geliefert, um die Integration in praktisch jedes Testsystem zu ermöglichen, in Bereichen wie z.B. Mechatronik, Robotik, Vibrationstests, Steuerungssysteme, Datenbus-Analyse, Automatisierung und Motion Control.

Die Steuerung des Digitizers und der Zugriff auf die erfassten Daten erfolgt durch einfaches Verbinden via GBit-Ethernet mit einem Host-Computer (z. B. Laptop oder PC) oder an einer beliebigen Stelle im Firmennetzwerk. Der Digitizer lässt sich dann vom Computer aus komplett fernbedienen und ist aufgrund seiner vollständigen Programmierbarkeit auch perfekt geeignet für automatisierte Testanwendungen. Alle digitizerNETBOX-Produkte sind vollständig LXI-kompatibel (gemäß der Core 2011-Spezifikation) und bieten eine IVI-kompatible Schnittstelle für die Klassen IVI Scope und IVI Digitizer.

BNC-Anschlüsse an der Vorderseite ermöglichen den einfachen Zugriff auf 8 analoge und 11 digitale Eingänge (= 19 synchrone Kanäle). ©Spectrum Instrumentation

Die Software SBench 6 Professional von Spectrum ist im Lieferumfang enthalten. Mit diesem Programm können Benutzer sämtliche Einstellungen der Hardware über eine benutzerfreundliche Oberfläche steuern. Die Software verfügt außerdem über zahlreiche integrierte Funktionen für die Datenanalyse und die Dokumentation. Dazu gehören FFT-Anlyse, XY-Anzeige, ein Formelinterpreter, Parametermessungen, Export in ASCII, Wave, MATLAB, Kommentarfunktionen (zum Kommentieren von Signalen oder Anzeigen) und sogar eine Report- und Ausdruckfunktion.

Die analogen Eingangskanäle der digitizerNETBOX-Produkte bieten per Software wählbare Single-Ended- oder differentielle Eingänge. Jeder Kanal hat seinen eigenen AD-Wandler und seinen eigenen Verstärker. Diese Verstärker haben eine wählbare Eingangsimpedanz (50 Ohm und 1 MOhm) und kalibrierte Eingangsbereiche von ±200 mV bis ±10 V. Durch die variable Verstärkung können Eingangssignale so skaliert werden, dass sie den gesamten Dynamikbereich des AD-Wandlers abdecken und somit die bestmögliche Messgenauigkeit gewährleisten. Die digitizerNETBOX enthält eine Reihe von Smart-Trigger-Funktionen und Erfassungsmodi, was das Triggern von Problemsignalen wie Glitches, Spikes, Bursts oder sogar bestimmten Mustern ermöglicht und eine Speicherung auf effiziente Weise erlaubt. Unterstützt werden Transienten-Capture, Multiple (Burst) Recording, Gated Sampling, ABA Sampling und Data Streaming (FIFO).

Softwaretreiber ermöglichen benutzerdefinierte Setups, mit denen perfekt passende Mixed-Mode-Lösungen generiert werden können. Die Option wird vollständig vom Software Development Kit (SDK) unterstützt, das die Programmierung mit C++, C#, VB.NET, Python, JAVA, LabVIEW oder MATLAB umfasst Das SDK ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Spectrum-eigene Software SBench 6 unterstützt ebenfalls den größten Teil der Funktionen, die die neue Option bietet.



