22.11.2018

LTE-V2X-Direktkommunikation erhöht Verkehrssicherheit Kommunikation

Fraunhofer FOKUS und Huawei haben kommerzielle LTE-V2X (Vehicle-to-anything)-Produkte basierend auf dem HiSilicon Chipset Balong 765 in das Berliner Testfeld integriert. Damit wurde nach Angaben der Partner gezeigt, dass bisherige Kommunikations-Anwendungen für die Verkehrssicherheit auf WLAN-V2X-Basis problemlos mit dem neuen LTE-V2X-Standard funktionieren.

Fraunhofer FOKUS und Huawei haben diese Anwendungen, die bisher nur mit der WLAN-V2X-Kommunikations-Technologie implementiert waren, nun auf LTE-V2X-Basis umgesetzt und erste Testfahrten in Berlin durchgeführt.

Die Grundlage der reibungslosen Umstellung von WLAN-V2X auf LTE-V2X bildet das Schichtmodell der Kommunikationsplattform von Fraunhofer FOKUS, das die Anwendungsebene von der darunter liegenden Funkschnittstelle trennt. Die Demofahrten auf dem Testgelände zeigten außerdem, dass die Anforderungen der getesteten EU C-ITS Verkehrssicherheits-Anwendungen – den sogenannten Day 1 und Day 1.5 Use Cases – bezüglich des Datendurchsatzes und der Latenz von den LTE-V2X Produktkomponenten von Huawei im Auto (Onboard Unit/ OBU) und auf der Straße (Roadsite Unit/ RSU) erfüllt werden.



Die LTE-Erweiterung ermöglicht den direkten Austausch von Daten im Verkehr ohne den Umweg über ein zentrales Backend und erhöht damit die Verkehrssicherheit. Die vernetzten Autos können so Angaben wie Position, Geschwindigkeit oder ein Hindernis schneller und robuster an alle anderen vernetzten Fahrzeuge in der Umgebung kommunizieren.

Fraunhofer FOKUS © Bernhard Schurian

Informationen zum digitalen Testfeld Stadtverkehr