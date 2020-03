Merken Gemerkt

03.03.2020

Low-ESR-Quarze gemäß AECQ200 Bauelemente

Beim Quarzspezialisten Petermann-Technik sind SMD-Quarze mit niedrigem Widerstand für ein schnelles und sicheres Anschwingen erhältlich. Es handelt sich u.a. um die Serien SMD03025/4 im 3,2-mm-x-2,5-mm-4-Pad-Keramikgehäuse und die Reihe SMD02016/4 im 2,0-mm-x-1,6-mm-4-Pad-Keramikgehäuse. Es sind auch Automotive-Versionen (AECQ200) in beiden Keramikgehäusen lieferbar.

Der Hersteller bietet Automotive-Versionen (AECQ200) in beiden Keramikgehäusen an © Petermann-Technik

Während der In-Circuit Tests stellte Petermann-Technik immer wieder fest, dass die negativen Eingangswiderstände der geprüften Oszillatorstufen sehr niedrig sind und es sogar noch große Streuungen von IC zu IC gibt. Entwicklungsingenieure benötigen vermehrt kleine Quarzgehäuse. SMD-Quarze in kleineren Gehäusen weisen jedoch höhere Widerstände auf im Vergleich zu den SMD-Quarzen mit derselben Frequenz in größeren Gehäusen. Aufgrund der höheren Widerstände schwingen kleinere Modelle auch langsamer und instabiler in der Oszillatorstufe an.

So haben die Low-ESR-Quarze mit der Standardfrequenz von 32MHz einen ESR von 6 Ohm typisch (Serie SMD03025/4) bzw. von 15 Ohm typisch (Serie SMD02016/4). Bei der Verwendung in Funkapplikationen ermöglichen diese Low-ESR-Quarze mit 32 MHz ein sehr schnelles und extrem sicheres Anschwingverhalten, so dass die entsprechenden Funkapplikationen optimal und äußerst energieeffizient, innerhalb der spezifizierten Duty-Cycles, funken können. Beide Quarzserien können mit einer Frequenztoleranz von <±10ppm bei 25°C und Temperaturstabilitäten von ±10ppm@-20/+70°C, ±15ppm@-40/+85°C, ±30ppm@-40/+105°C, bzw. ±50ppm@-40/+125°C geliefert werden.

Versionen für den Automotive-Einsatz verfügbar

Es sind auch Automotive-Versionen (AECQ200) in beiden Keramikgehäusen lieferbar. Das Frequenzspektrum vom 3,2-mm-x-2.5-mm-Quarz beträgt im Grundtonbereich 8 bis 80 MHz. Der 2,0-mm-x-1,6-mm-Quarz der Serie SMD2016/4 kann im Frequenzbereich von 20 bis 64 MHz bezogen werden. Bei dem Quarz der Serie SMD03025/4 im 3,2-mm-x-2,5-mm-Keramikgehäuse handelt es sich laut Petermann-Technik um die weltweit am günstigsten lieferbare Quarzserie.

Für Applikationen, für die das 3,2-mm-x-2,5-mm-Keramikgehäuse zu groß ist, empfiehlt der Hersteller die kompakte 2,0-mmx-1,6-mm-Keramikgehäuseversion der Serie SMD2016/4. Dieses Gehäuse entwickelte sich parallel als weiteres Hochvolumengehäuse und kann laut Anbieter auch sehr preiswert bezogen werden. Von beiden Quarzserien sind Versionen in Gehäusen lieferbar, die per Ultraschall verschweißt werden. Weiterhin sind widerstandsreduzierte 32.768-kHz-Quarze im Produktspektrum. Petermann-Technik bietet außerdem Unterstützung beim Design-in an.

