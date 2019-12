Merken Gemerkt

09.12.2019

Lösung für die Spurhaltenavigation Fahrerassistenz

Bei Endrich Bauelemente ist unter der Bezeichnung LOCOSYS RTK-4671-SHDR/MHDR eine GNSS-RTK-Lösung (RTK: Real-Time-Kinematik) für Smart Driving und für die Spurhaltenavigation erhältlich.

Die LOCO II-Motorarchitektur wurde optimiert, um eine lückenlose Navigation auch in dicht besiedelten oder unübersichtlichen Gebieten zu ermöglichen. Der präzise Positionier- und Koppelnavigationsempfänger bietet eine zentimetergenaue Positionierung bzw. Positionsbestimmung bei geringem Stromverbrauch und kompakter Baugröße. Das System benötigt laut Endrich eine sehr kurze Zeitspanne, um die Position zu bestimmen und arbeitet danach autark weiter - egal, wo es sich befindet. Es ist integrierbar und für den industriellen Temperaturbereich von -40°C bis +85°C ausgelegt.

RTK-4671-SHDR/MHDR unterstützt GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS und SBAS und verfügt über einen Flash-Speicher, TCXO-, RTC-Kristall-, LNA- und SAW-Filter sowie eingebettete MEMS-Sensoren (6-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop). Die SHDR-Variante ist für den Single-Band-Betrieb ausgelegt, während MHDR im Multi-Band-Betrieb arbeitet. Anwendung findet das Produkt beispielsweise in Systemen der autonomen Fahrzeugführung, in Autopiloten und Trägheitsnavigationssystemen sowie in Trackern.

