22.11.2020

Live Webinar - The Volkswagen ID.R - Success Through Simulation — in Only 250 Days

Die Automobilindustrie durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel hin zu elektrischen Antrieben, der mit einer steigenden Systemkomplexität bei gleichzeitig reduzierten Entwicklungszyklen verbunden ist. Um den Testaufwand und die benötigte Zeit für Planung, Konstruktion und Produktion eines Autos zu reduzieren, ist der Einsatz moderner technischer Simulationsmethoden entscheidend.



Erfahren Sie in dem Live-Webinar (EN) am 16. Dezember 2020, 10 Uhr von Dr. Benjamin Ahrenholz, Head of CAE Department Volkswagen Motorsport GmbH, wie Volkswagen Motorsport den ID.R - ein elektrisch angetriebener Hochleistungs-Rennsportprototyp - in rund acht Monaten entwickelt hat. Dies war nur durch den massiven Einsatz zahlreicher Simulationswerkzeuge in Bereichen wie Strukturmechanik, Fluiddynamik und Systemsimulation möglich. Einige dieser Anwendungen und die daraus resultierenden Ergebnisse werden in diesem Webinar vorgestellt.



