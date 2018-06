Merken Gemerkt

15.06.2018

LIN-Controller für RGB-LEDs im Fahrzeug-Innenraum Vernetzung

Von Elmos gibt es einen LIN-Controller für RGB-LEDs im Fahrzeug-Innenraum. Der Baustein E521.36 ermöglicht einen variablen, kosteneffizienten und platzsparenden Aufbau von RGB-LED-Modulen für die Anbindung an einen LIN-Bus. Er beinhaltet einen 16-Bit-Mikrocontroller mit 32 KByte NVM, 128Byte EEPROM und einen LIN-Transceiver, der die Anforderungen bis LIN 2.2 erfüllt.

Der integrierte Mikrocontroller kann mit der Software-Entwicklungsumgebung von IAR programmiert werden. Die Adressierung im Netzwerk erfolgt mit integrierter BSM-Auto-Addressierung (Bus-Shunt-Methode). Des Weiteren hat der Baustein drei Stromquellen mit je bis zu 40mA und drei 16 Bit PWM Generatoren. Der 48-MHz-PWM-Takt sorgt dafür, dass die volle 16-Bit-Farbauflösung mit einer Wiederholrate von 732 Hz möglich ist, was flackerfreie Applikationen ermöglicht. Eine mögliche Applikation ist die Ambiente-Beleuchtung im Fahrzeug-Innenraum.

Adressierung der Teilnehmer

Die BSM-Auto-Addressierung stellt ein robustes Verfahren zur Adressierung von Teilnehmern in einem LIN-Bus-System dar. Alle benötigten Entwicklungs- und Diagnose-Tools sind für dieses Verfahren bereits im Feldeinsatz. Das eingesetzte Verfahren basiert auf passiven Komponenten in der LIN-Leitung und bietet eine gute Fehlertoleranz z.B. bei „Loss of Ground“ sowie die Möglichkeit des gemischten Verbauens mit Standard-LIN-Bus-Teilnehmern. Damit können in ein System auch Bus-Teilnehmer integriert werden, die das BSM-Verfahren nicht kennen. Jeder Bus-Teilnehmer ist auch während der Adressierung der Teilnehmer erreichbar. Broadcasts können jederzeit an alle Teilnehmer gesendet werden. Durch eine einfache Software-Implementierung im Slave kann der Master die Adressvergabe plausibilisieren. Durch diese Funktion kann sogar die Adressvergabe einer Diagnose unterworfen werden. Der Baustein ist im SO8EP-Gehäuse erhältlich.

Zur Energieverwaltung und Temperaturkompensation verfügt der IC über einen integrierten Temperatursensor. Darüber hinaus kann mit dem ADC eine differentielle Messung der LED-Spannung durchgeführt und somit eine effektive Temperaturkompensation erreicht werden. © Elmos

