21.05.2019

LIN-Bus-Interface für Lithium-Ionen-Batterie Kommunikation

Mastervolt, Anbieter von netzunabhängigen Stromlösungen, stellt das MasterBus LIN-Bus-Interface vor. Es wurde laut Anbieter für den Volkswagen Crafter entwickelt und ermöglicht die Kommunikation mit der Mastervolt MLI Ultra Lithium-Ionen-Batterie.

© Mastervolt

In Fahrzeugen mit einer LIN-aktivierten (Sekundär-)Lichtmaschine sorgt das MasterBus LIN-Bus-Interface für die Integration der MLI Ultra Lithium-Ionen-Batterie in den LIN-Bus des Fahrzeugs. Lichtmaschine und Motorsteuergerät werden so mit den aktuellen Daten der Batterie versorgt, die für die Überwachung und entsprechende Ladung der Batterie notwendig sind.

Wie andere Interfaces der MasterBus-Serie ist das LIN-Bus-Interface laut Mastervolt einfach zu installieren. Es kann sowohl auf Standard-DIN-Schienen als auch direkt montiert werden. Das Interface eignet sich für die Kombination mit den Batterien Mastervolt MLI Ultra 12/2500 oder MLI Ultra 12/5000. Das MasterBus LIN Bus Interface ist ab sofort zum Einzelhandelspreis von 130 € zuzüglich Mehrwertsteuer im Fachhandel verfügbar.

