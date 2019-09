Merken Gemerkt

04.09.2019

Lidar-Sensoren und Informationsverarbeitung IAA 2019

Velodyne Lidar bietet hochauflösenden 3D-Lasersensoren an und zeigt auf der IAA 2019, wie Car2Car-Kommunikation tatsächlich funktioniert. Neben den Lidar-Sensoren muss ein vollautonomes Fahrzeug mit seiner Umwelt und anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren und Informationen live austauschen.

Auf der der IAA 2019 lässt Velodyne Lidar seine Gäste durch die Augen eines autonomen Fahrzeugs schauen und zeigt visuell, welches Bild das Fahrzeug durch die Punktwolke der Sensoren von der Umwelt erhält. Darüber hinaus können Besucher am Stand live verfolgen, wie es die erlangten Informationen mit einem anderen Fahrzeug austauscht. Der Showcase ist gemeinsam mit dem US-Technologieunternehmen Rajant entwickelt worden.

Neben dem Showcase zeigt das Unternehmen seine Bandbreite an Lidar-Sensoren. Mit dem Velarray konzentriert Velodyne Lidar sich besonders auf Bildqualität und Funktionalität für autonomes Fahren. Der Sensor benötigt keine beweglichen Laserkomponenten mehr und kann bei hochzuverlässigen Fahrerassistenzsystemen (FAS) eingesetzt werden. Der Velarray erfasst Bereiche im horizontalen Winkel von 120 Grad, vertikal 35 Grad und mit einer Reichweite von 200 Metern. Er erkennt zudem Objekte mit besonders geringer Reflexion.

Rundumsicht

Weiterhin ist der auf der Rundumsichtwahrnehmung von Velodyne Lidar basierende Puck 32MR zu sehen. Mit einer Reichweite von 120 Metern und einem vertikalen Sichtfeld von 40 Grad ermöglicht er die Navigation in unbekannten und dynamischen Situationen. Durch seine hochauflösende Punktwolke erkennt der Sensor auch bei schlechten Lichtverhältnissen präzise Gehwege, Bordsteine, Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrräder und jegliche anderen Hindernisse – bei hoher Zuverlässigkeit und kompaktem Formfaktor.

Velodyne Lidar zeigt zudem den VelaDome in Europa – ein Sensor für autonome Fahrzeuge am Markt, der einen Halbkugel-Hemisphärenbereich erfasst. Der VelaDome ist kompakt konstruiert und somit für den versenkten Einbau in Fahrzeugkarosserien geeignet. Er erfasst fischaugenähnlich mit einem Sichtfenster von 180 x 180 Grad die Umgebung und ermöglicht die unmittelbare Erkennung von Objekten schon ab 10 cm Entfernung – ein Nahbereichs-Rundumsicht Sicherheitssensor.

