20.11.2019

Lichtsystem aus 30.000 Lichtpunkten Beleuchtung

Mit dem hochauflösendem Lichtsystem „Digital Light SSL|HD“ will HELLA einen weiteren Beitrag zu mehr Sicherheit und Komfort im Straßenverkehr leisten. Mehr als 30.000 Pixel sind bei dieser Lichttechnologie intelligent und individuell ansteuerbar und realisieren Sicherheitsfunktionen wie etwa optische Fahrspurmarkierungen.

© Hella

Erstausrüster und Endkunden können mit der SSL|HD-Technologie Individualisierungs-Möglichkeiten umsetzen, wie beispielsweise Coming- und Leaving-Home-Animationen sowie Kommunikations-Funktionalitäten. Die Lichtfunktionalitäten sollen eine optimale Sicht auf die Straße schaffen, die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und den Komfort für Fahrer und Passagier weiter steigern.

So lassen sich neben der Verbesserung bereits etablierter Lichtfunktionen - wie dem adaptiven, blendfreien Fernlicht – zusätzliche lichtbasierte Sicherheitsfunktionen realisieren, etwa in Form eines optischen Spurassistenten. Dieser kann bei engen Baustellen die optimale Fahrspur anzeigen und so den Autofahrer bei der stabilen Fahrzeugführung unterstützen. Eine weitere mögliche sicherheitssteigernde Funktionalität ist die Projektion von Schutzzonen für Fahrradfahrer oder Fußgänger.

Perspektivisch ermöglicht „Digital Light SSL|HD“ die Erschließung neuer Geschäftsmodelle. HELLA bietet Erstausrüstern die Möglichkeit, Lichtfunktionen frei zu programmieren oder Geschäftsmodelle auf Pay-per-Use-Basis zu entwickeln. Hierbei werden bestimmte Lichtfunktionalitäten grundsätzlich im Fahrzeug vorgehalten, jedoch erst auf Wunsch an die individuellen Nutzeranforderungen angepasst und aktiviert und beispielsweise per mobilem Endgerät gesteuert und bezahlt.

Eine mögliche sicherheitssteigernde Funktionalität ist die Projektion von Schutzzonen für Fahrradfahrer oder Fußgänger. © Hella

„Digital Light SSL|HD“ geht 2022 in Serie

„Digital Light SSL|HD“ ist eine Weiterentwicklung und Miniaturisierung bestehender Matrix-LED-Systeme. Zusammen mit einer vergrößerten lichtemittierenden Oberfläche ist insbesondere die höhere Pixelzahl die Basis neuer Funktionalitäten. Erzeugt werden die mehr als 30.000 Lichtpunkte von fingernagelgroßen Lichtquellen. Die Technologie benötigt daher einen geringeren Bauraum bei höherer Effizienz und bietet Fahrzeugherstellern zusätzliche Freiheitsgrade in der individuellen Fahrzeuggestaltung. Ein erster Serienauftrag eines europäischen Premiumherstellers für eine Großserienproduktion wurde bereits akquiriert. Sie wird in 2022 anlaufen.

