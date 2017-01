Merken Gemerkt

23.01.2017

Lenkungstechnologien für das automatisierte Fahren

Nexteer Automotive hat zwei neue Lenkungstechnologien für das automatisierte Fahren vorgestellt. Das System Steering on Demand ermöglicht einen fließenden und sicheren Übergang zwischen manuellem und automatisiertem Fahren für Fahrzeuge, die nach den SAE Level 3, 4 und 5 für autonomes Fahren entwickelt werden.

Zusätzlich können kundenspezifische Fahrmodi gewählt werden, bei denen der Fahrer zwischen eher sportlichem oder komfortorientiertem Fahrerlebnis wählen kann. Das System Quiet Wheel Steering erlaubt die Definition der Lenkraddrehung während des automatisiertem Fahrens. Das Lenkrad bleibt beim autonomen Fahren stets in seiner "Geradeaus-Stellung". Mögliche Gefährdungen durch ein sich schnell drehendes Lenkrad sind damit ausgeschlossen, und das Sicherheitsgefühl des Fahrers wird erhöht. Das System bietet Entwicklern auch die Möglichkeit, das Fahrzeug mit einer verstellbaren Lenksäule auszurüsten. Sobald das automatisierte Fahren aktiviert ist, zieht sich die Lenksäule in das Armaturenbrett zurück, das Lenkrad verbleibt in der neutralen Position und stellt dem Fahrer mehr Raum zur Verfügung.

www.nexteer.com