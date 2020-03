Merken Gemerkt

24.03.2020

Leistungsanalysator streamt Kurvenformdaten aus dem Gerät Messen und Testen

Seinen Präzisions-Leistungsanalysator WT5000 hat Yokogawa weiterentwickelt, sodass er Kurvenformdaten aus dem Gerät streamen kann. Das unterstützt Anwender bei Effizienzmessungen oder der Ermittlung des Energieverbrauchs von elektronischen Geräten, die für umweltfreundliche Anwendungen entwickelt werden.

Yokogawa hat zwei Optionen und ein kostenfreies Firmware-Update für den WT5000 Präzisions-Leistungsanalysator veröffentlicht. Die neuen Funktionen unterstützen Nutzer bei der Entwicklung und Evaluierung von elektrischen Geräten - z. B. im Bereich der elektrischen Fahrzeuge und Antriebe.

Die DS-Option zielt auf das Streamen von Kurvenformdaten, während der Fokus der G7-Option auf der normenkonformen Analyse und Bewertung von Oberschwingungen, Spannungsschwankungen sowie Flicker nach IEC Standard liegt. Darüber hinaus ist der WT5000 durch die neue Firmware-Version jetzt auch Modbus/TCP fähig und die Kommunikation auf der Raw-Socket-Basis wird unterstützt. Ein neues Navigations-Menü, eine Webserver-Funktion und die Möglichkeit mehrphasige Motor-Steuerungen jetzt auch evaluieren zu können runden das Firmwareupdate ab.

Die Anwendungen

In der Entwicklung oder Evaluierung von elektrischen Fahrzeugen und Anrieben oder im Bereich der erneuerbaren Energien wird die Ausgabe von kontinuierlichen Kurvenformdaten sowie die Synchronisierung von numerischen- und Kurvenformdaten benötigt. So können Anwender jetzt die Kurvenformdaten mit einer maximalen Abtastgeschwindigkeit von bis zu 2 MS/s an einen Computer übertragen. Der WT5000 ermöglicht dabei das Streamen der Kurvenformdaten für sämtliche Spannungs-, Strom-, Drehmoment- und Drehzahl- sowie Auxiliary-Eingänge und erlaubt Ingenieuren, transiente Vorgänge zu betrachten und Wirkungsgradermittlungen oder Messungen von Energieverbräuchen durchzuführen. Die Kurvenformdaten können lückenlos und kontinuierlich gestreamt und mit den synchron gemessenen, numerischen Daten kombiniert werden. So kann jedes ungewöhnliche numerische Ergebnis mit den Kurvenformdaten verglichen und bewertet werden.

Mit der G7-Option in Kombination mit der PC-Messsoftware für Harmonischen Analysen, sowie für Messungen von Spannungsschwankungen und Flicker nach IEC61000-3-3, können die Messdaten auf dem PC gespeichert und gemäß der Norm bewertet werden. Die IEC-Norm selbst spezifiziert dabei die Grenzen der erlaubten Spannungsschwankungen, die von einem unter bestimmten Bedingungen getesteten Gerät möglicherweise verursacht werden. Neben der Grenzwertüberwachung verfügt die Software über einen Reportgenerator, der die Testergebnisse sowie Parameter und Trends wie DC, dmax und Pinst (momentane Flickerempfindung) ausgibt.

Ferner bietet die Modbus/TCP- und Raw-Socket-Kommunikation dem Anwender eine Möglichkeit, den WT5000 mit Yokogawa Datenrekordern, einer Prüfstandssoftware oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) zu verbinden. Im Navigationsmenü können außerdem Werte zur Amplituden- und Phasenkorrektur eingestellt werden und unterstützen somit bei Messungen mit externen Stromsensoren. Auch das Monitoren und Bedienen des WT5000 über einen Computer wird durch die neu entwickelte Webserver-Funktion von Yokogawa erleichtert.

Benutzer der neuesten Firmware können zudem die Vorteile von Mehrphasen-Motorsteuerungen nutzen, denn die benutzerdefinierten Funktionen des WT5000 verfügen jetzt über Voreinstellungen zur Messung feldorientierter Steuerungsparameter. Diese werden von Umrichtern zur Vereinfachung der Steuerung von mehrphasigen Motoren verwendet. Durch die Nutzung dieser Voreinstellungen kann der WT5000 nicht nur die Motorsteuerung evaluieren, sondern gleichzeitig auch eine Effizienzanalyse des Motors durchführen.

