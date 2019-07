Merken Gemerkt

12.07.2019

LEDs mit integrierten Linsen für Kfz-Kombi-Instrumente Displays

Kompakte oberflächenmontierbare Hochleistungs-LEDs mit integrierten Linsen bietet Rohm an. Die Produktlinie umfasst 18 Baulelemente, darunter die CSL0901-Serie mit standardmäßiger Helligkeit und die CSL0902-Serie mit hoher Leuchtkraft. Die automotivetauglichen LEDs sind in Kfz-Kombi-Instrumenten verwendbar.

Der Hersteller hat die Position der Lichtquelle in Standard-LEDs von 0,18 mm auf 0,49 mm erhöht, was Lichtverluste in die Umgebung verringert. Zudem wurde die Größe der LEDs im Vergleich zu herkömmlichen Reflektor-LEDs um das ca. 18-Fache reduziert. Alle LEDs sind so konzipiert, dass sich die Leuchtstärke auch bei hohen Temperaturen in Automobilanwendungen nicht verschlechtert.

Um die Zuverlässigkeit noch weiter zu verbessern, entwickelte Rohm für blaue, grüne und weiße LEDs eine neue Harzart. Dem Unternehmen gelang es nach eigenen Angaben, bei Hochtemperaturprüfungen mit blauen LEDs (85 °C, IF = 20 mA, 1.000 Stunden Betrieb) die Resthelligkeit gegenüber herkömmlichen Produkten um ca. 80 % zu verbessern. Darüber soll die Präzision des Herstellungsprozesses (z.B. Die-Bonden, Vergießen) unter Beibehaltung der 1608er Größe (1,6 mm x 0,8 mm) eine fünf- bis siebenfache Steigerung der Kernhelligkeit gegenüber herkömmlichen LEDs ermöglichen.

Der technische Hintergrund

Um Lichtverluste von LEDs in die Umgebung zu verhindern, werden die meisten Kfz-Kombi-Instrumente mit Abschirmungen ausgestattet. Lichtverluste stellen aber weiterhin eine Herausforderung dar, da zwischen der Abschirmung und der Leiterplatte nur wenig Platz vorhanden ist, um die durch die Temperaturänderung verursachte Ausdehnung auszugleichen. Einige Anwendungen mit LEDs, wie beispielsweise Automobil- und Industriesysteme, in denen elektrische Komponenten harten Bedingungen ausgesetzt sind, erfordern Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit, die den Alterungseffekten durch die extremen Umgebungen besser standhalten können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelte Rohm Produkte für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit auf Komponentenebene verlangen. Dazu gehören beispielsweise silberfreie High-Brightness-LEDs, die sich resistent gegenüber Schwefel verhalten. Die Schwefelbildung ist eine der Hauptursachen für den Alterungsprozess.

