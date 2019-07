Merken Gemerkt

25.07.2019

LED-Treiber für Fahrzeug-Innenraum- und Außenbeleuchtung Bauelemente

Zwei Automotive-LED-Treiber für die Innenraum- und Außenbeleuchtung von Fahrzeugen stellt diodes vor. Sie sind u.a. für Nebelscheinwerfer, Positionsleuchten, Rückleuchten und Türleuchten vorgesehen und stellen 1,5 A zur Versorgung von Lasten mit bis zu 40 W bereit.

Die Bausteine AL8860Q und AL8861Q bieten einen Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 40 V, um den hohen Spannungen beim Lastabwurf (Load Dump) standzuhalten und bei niedrigen Spannungen im Stopp-Start Betrieb korrekt zu arbeiten. Die Buck-/Abwärtsregelung im Hysterese-Modus vereinfacht das Design des Rückkopplungskreises und sorgt mit vier externen Bauelementen für Stabilität. Durch den integrierten Leistungs-MOSFET und eine programmierbare Schaltfrequenz von bis zu 1 MHz, die eine kleine Ausgangsinduktivität ermöglicht, können Entwickler Platz sparen.

Die Bausteine stellen 1,5 A zur Versorgung von Lasten mit bis zu 40 W bereit – je nach Versorgungsspannung und externen Bauelementen. Darüber hinaus unterstützen beide Treiber analoges Dimmen von 0,3 V bis 2,5 V sowie das hochpräzise PWM-Dimmen von 1% bis 100%, um eine automatische oder kundenspezifische Helligkeitsregelung zu ermöglichen. Diese Flexibilität ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. So können Entwickler verschiedene Lampentypen effizient mit demselben Treiber entwickeln und so die Bestandsverwaltung in der Fertigung optimieren.

Schutzfunktionen

Zahlreiche integrierte Schutzfunktionen sorgen für Zuverlässigkeit und Sicherheit, einschließlich Kurzschluss- und Leerlaufschutz sowie Abschaltung bei Übertemperatur. Der AL8861Q verfügt zusätzlich über einen Kurzschluss-Schutz für den Strommesswiderstand. Beide Treiber werden im MSOP-8EP Gehäuse mit hoher Leistungsdichte sowie analogem und PWM-Dimmen über einen Steuerpin ausgeliefert. Dieser Pin mit analoger Dimmfunktion kann mit nur einem Kondensator zum Softstart des LED-Stroms verwendet werden.

Der AL8860Q und der AL8861Q sind Automotive-konform nach AEC-Q100 Grad 1 und sind mit PPAP Dokumentation erhältlich (Production Part Approval Process). Die Preise beginnen bei 0,25 US-$ für den AL8860Q und 0,27 US-$ für den AL8861Q (ab 1000 Stück).

weitere Informationen zum AL8860Q

weitere Informationen zum AL8861Q