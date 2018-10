Merken Gemerkt

Merken

16.10.2018

LED-Manager für Matrix-Scheinwerfer Beleuchtung

Entwickler von Matrix-Scheinwerfern und Anwendungen für adaptive Beleuchtungen können mit dem 12-Schalter-Matrix-Manager MAX20092 von Maxim eine Ansteuerung mit höheren Stromstärken vornehmen. Das IC minimiert dabei thermische Probleme im Zusammenhang mit LED-Matrix-Beleuchtungsanwendungen.

© Maxim Integrated

Der MAX20092 erledigt das Strommanagement für Matrix- und Pixelbeleuchtung. Zwölf integrierte Schalter steuern LED-String-Apannungen von bis zu 56 V. Der Widerstand (RDS (ON)) seiner integrierten MOSFETs beträgt 70 mOhm und sie treiben LED-Ströme bis zu 1,5 A. Der Matrix-Manager wird in einem 5mm x 5mm TQFN-Gehäuse angeboten.

Der Baustein steuert ein bis zwei LEDs pro Schalter mit PWM-Dimmen mit 12 Bit Auflösung und bietet integrierte logarithmische Auf- und Abblendfunktion, die die LED-Programmierbarkeit vereinfacht und die Last auf dem Kommunikationsbus reduziert. Der RDS (ON) von 70 mOhm ermöglicht einen LED-Strom von bis zu 1,5 A weiterhin gibt es Funktionen zur Erkennung von offenen Leitungen und LED-Kurzschluss. 27 MAX20092-Bausteine können ohne Daisy-Chaining parallelgeschaltet werden und so eine große Anzahl von LED-Pixeln (bis zu 324 LEDs) steuern. Pro Baustein lassen sich 1 String mit 12 Schaltern in Reihe, 2 Strings mit 6 Schaltern in Reihe und 4 Strings mit 3 Schaltern in Reihe konfigurieren.

Entwicklungs-Unterstützung

Weiterhin stellt Maxim die zweikanaligen, synchronen High-Brightness-LED-Controller MAX20096 und MAX20097 vor, die mit dem MAX20092 zusammenarbeiten können. MAX20092 ist für 2,93 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) auf der Website von Maxim verfügbar. Das MAX20092EVSYS Evaluation Kit enthält eine grafische Benutzeroberfläche, ein Matrix-Manager-Board und ein LED-Adapterboard mit den für adaptive Matrix-Scheinwerfer geeigneten Oslon Compact PL, KW CELNM1.TG LED-Komponenten von Osram Opto Semiconductors.

weitere Informationen