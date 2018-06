Merken Gemerkt

20.06.2018

LED-Leuchte zum Anschluss an das Kfz-Bordnetz Leuchtmittel

Weidmüller Industrie Licht (WIL) stellt eine LED-Leuchte zum Anschluss an das Kfz-Bordnetz vor. Die helle Leuchte mit drei Reihen versetzt angeordneter weißer LEDs basiert auf Trapez-Bauweise und erzeugt einen breiten Abstrahlwinkel. Die 8 mm flache Leuchte erlaubt einen platzsparenden Einbau.

Bei der üblichen Betriebsspannung von 12 VDC beträgt der Strom max. 700 mA. So bleibt die Belastung für das Bordnetz gering. Die Beleuchtungsstärke beträgt dabei 175 lux. Das sehr helle Licht besitzt eine Lichtfarbe von 6.500 K – dies entspricht ungefähr dem Tageslicht und wird deswegen als angenehm empfunden. Die Lebensdauer liegt bei mindestens 10.000 Stunden. © Weidmüller

Die WIL Standard LED-Leuchte WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M ist speziell für den Kfz-Bereich ausgelegt und eignet sich insbesondere für Service- und Handwerkerfahrzeuge oder Lieferflotten. Der Anschluss erfolgt über einen DIN-ISO-4165-Stecker an die Bordspannungssteckdose (Zigarettenanzünder). Die Leuchte verfügt sowohl über Befestigungslöcher für eine dauerhafte Montage als auch über eine kräftige Magnethalterung für den flexiblen Einsatz. Das Gehäuse ist 240 mm lang, 40 mm breit und 8 mm tief. Sie findet beispielsweise versteckt hinter einer Falzkante oder an einer Seitenwand Platz. Die 5 m lange Anschlussleitung bietet Bewegungsfreiheit. So kann der Servicetechniker eine Arbeitsplatzbeleuchtung einrichten oder unzugängliche Winkel seines Fahrzeugs absuchen.

Nach dem Einsatz kommt die Leuchte dank Magnet wieder an ihren angestammten Platz. Vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich, etwa bei Ladetätigkeiten auf der Baustelle, als Pannenleuchte im Motorraum oder bei einem Radwechsel. Dank ihrer Schutzart IP 67 kann die Leuchte bei solchen Einsätzen Feuchtigkeit und Schmutz widerstehen. Der illuminierende Bereich ist komplett mit PUR V0 vergossen. Damit kommt die Konstruktion ohne luftumschlossenen Raum aus; es gibt somit auch kein Sichtglas, das brechen kann. In Kombination mit dem Gehäuse aus einem harteloxiertem Alu-Strangpressprofil mit matt vernickelten Zinkdruckguss-Kappen erreicht das Gerät eine hohe Widerstandsfähigkeit selbst unter widrigsten Bedingungen.

Die Leuchte integriert drei, um 20 Grad abgewinkelte LED-Reihen (3 x 14 LEDs). Diese trapezförmige Anordnung sorgt für einen breiten Abstrahlwinkel und damit einen weit ausgeleuchteten Bereich. Dank dieser Bauweise müssen Anwender die LED-Leuchte nicht drehen, um definierte Bereiche auszuleuchten oder die Richtung zu ändern.

