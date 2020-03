Merken Gemerkt

05.03.2020

LED für Nebelschlussleuchten Beleuchtung

Die LED Synios P2720 Converted Red (CR) von Osram ist für Nebelschlussleuchten vorgesehen, die für eine gute Sichtbarkeit bei dichtem Nebel sorgen. Dabei bedient das Bauteil den Trend zur Miniaturisierung durch kleine Abmessungen.

© Osram

Eines der zentralen Probleme von bisher oftmals verwendeten monochromatischen LEDs für Nebelschlussleuchten ist ein enormer Verlust an Helligkeit (Degradation; etwa 50 Prozent) sobald eine Betriebstemperatur von 60° bis 70° Celsius erreicht wird. Diese physikalisch bedingte Lücke mussten Hersteller von Heckleuchten bislang durch eine umso höhere Zahl an LEDs ausgleichen – mit entsprechendem Mehrbedarf an Bauraum.

Die auf Konversion basierte Lösung der Synios P2720 CR kann den Helligkeitsverlust laut Hersteller auf rund 10 Prozent reduzieren. Damit profitieren Anwender von einer höheren Lichtausbeute bei einer gleichzeitig geringeren Anzahl an Einzel-LEDs. Der notwendige Kühlkörper kann kompakter gebaut werden, was zusätzlich Bauraum und Gewicht einspart.

Hersteller von Heckleuchten können je nach gewünschtem Design zwischen zwei Chipgrößen entscheiden: 0,5 mm² bzw. 1 mm². Die Gehäuseabmessungen von 2,0 mm x 2,7 mm x 0,6 mm bleiben dabei gleich.

Technische Daten © Osram

