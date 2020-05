Merken Gemerkt

Merken

05.05.2020

Lautsprecher-Verstärker-ICs für digitale Kombiinstrumente Akustische Signale für autonomes Fahren

Rohm kündigt mit der BD783xxEFJ-M Serie Class-AB-Mono-Lautsprecherverstärker mit 2,8 W Ausgangsleistung an. Die gemäß AEC-Q100-qualifizierten ICs arbeiten im Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C und eignen sich ideal für Kombiinstrumente in autonom fahrenden Fahrzeugen und ADAS.

Technologische Innovationen im Automobilbereich wie das autonome Fahren und ADAS erfordern eine Vielzahl akustischer Signale, zum Beispiel Warnsignale beim Verlassen der Fahrspur oder bei Hindernissen. Selbst Audioausgabesysteme in Kombiinstrumenten verwenden Lautsprecherverstärker, die akustische Signale mit einer MCU generieren, anstatt Blinkergeräusche mit Relais zu erzeugen oder Warntöne mit elektronischen Summern abzugeben. Bisher war es jedoch schwierig, bei hohen Lautstärken eine sichere und stabile Audio-Ausgabe zu gewährleisten.

Blinkergeräusche, Willkommenstöne und Sprachausgabe. Eine neuartige Überstromschutzschaltung bietet Schutz gegen Kurzschlüsse am Ausgang. Zudem sorgen die integrierte thermische Abschaltung und die Unterspannungssperrschaltung für eine zuverlässige Absicherung gegen Störfälle. Die ICs ermöglichen selbst unter schwierigen Bedingungen eine stabile Sprachausgabe ohne Beeinträchtigung der Funktionalität.

Lautsprecher-Operationsverstärker der BD783xxEFJ-M Serie sind auf dem Evaluation-Board für Automobilanwendungen der Traveo-S6J3360-MCU-Familie von Cypress Semiconductor installiert. © Rohm

Bei der neuen Überstromschutzschaltung von Rohm muss der Ausgang nicht begrenzt werden, da der Schwingungsverlauf selbst bei hoher Leistung nicht verzerrt wird. Die D783xxEFJ-M Serie ietet dadurch Schutz vor Überstrom bei Kurzschlüssen am Ausgang. Dies war in der Vergangenheit in Kombination mit hoher Leistung (max. 2,8 W bei 4Ω Last und 10% Verzerrung) nur schwer zu erreichen.

Rohms Lautsprecher-Operationsverstärker der BD783xxEFJ-M Serie sind auf dem Evaluation-oard für Automobilanwendungen der Traveo-S6J3360-MCU-Familie von Cypress Semiconductor installiert. Dies ermöglicht eine einfache Evaluierung unter Bedingungen, die den realen Fällen ähnlich sind.

www.rohm.de

www.cypress.com/products/traveo-s6j3360s6j3370-simple-graphics-arm-cortex-r5-mcu