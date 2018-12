Merken Gemerkt

10.12.2018

Latenzmessungen für die 5G-V2X-Kommunikation Messtechnik

Rohde & Schwarz und Huawei haben in Feldtests in München und Shanghai 5G-V2X-Latenzmessungen für Fahrzeuganwendungen durchgeführt. Ersten Messungen haben gezeigt, dass es möglich ist, in einem 5G-Netzwerk minimale Verzögerungen im Millisekundenbereich zu erreichen. Damit ist die 5G-Technologie auch bei der Latenz der LTE-Technologie überlegen.

Eines der Einsatzfelder von 5G ist die Kommunikation mit niedriger Latenz (Ultra-Reliable Low Latency Communication, URLLC). URLLC spielt für fortgeschrittene Anwendungen bei der V2X-Kommunikation (Vehicle to Everything) eine Rolle und wird das autonome Fahren ermöglichen.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts haben Huawei und Rohde & Schwarz ein präzises End-to-End-Laufzeitmesssystem bei Feldtests eingesetzt. Für den konkreten Anwendungsfall des kooperativen Fahrens wurden Over-the-Air-IP-Übertragungen bei der 5G-V2X-Kommunikation im fahrenden Auto untersucht. Es konnte eine Messgenauigkeit von unter 2 µs für jedes übertragene IP-Paket erreicht werden. Die übertragenen Daten umfassten verschiedene IP-Datenströme einschließlich Video-, LIDAR- und Steuerdaten (ITS-Nachrichten) für ein ferngesteuertes Fahrzeug. Die Genauigkeit der Absolutzeiten auf beiden Seiten wurde mit Hilfe zweier unabhängiger GPS-Empfänger sichergestellt.

Während es bei dem Versuch in München um die Fahrzeug-Fernsteuerung ging, betrafen die Tests auf dem Testareal in Shanghai die V2X-Kommunikation für das sogenannte Platooning – dabei werden mehrere Fahrzeuge, die per Funkkommunikation vernetzt sind, im Verbund bewegt. Die Messung der Übertragungslaufzeit von der Quelle über die Luftschnittstelle bis zu einem (beweglichen) Empfänger (Senke) muss alle Laufzeiten eines IP-Pakets mit einschließen – die Verzögerung durch den Funksender, die Ausbreitungsverzögerung und die Verzögerung durch den Funkempfänger.

Da die Latenz einer der wichtigsten Leistungsindikatoren für 5G und für Sicherheitsanwendungen kritisch ist, könnten solche Messungen zu einem wichtigen Kriterium für zukünftige Zertifizierungstests werden.

