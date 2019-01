Merken Gemerkt

22.01.2019

Langlebige FPC/FFC-Testsockel Messen und Testen

Seine neuen FPC/FFC-Testsockel entwickelt Yamaichi Electronics in München und qualifiziert sie in der eigenen Fertigung in Frankfurt (Oder). Dabei ist auch die Umsetzung individueller Kundenwünsche möglich.

© Yamaichi Electronics

Für ein spurenloses Testen setzen die Probe Pins lediglich an einem winzigen Punkt auf das Material auf und üben nur so viel Druck aus, dass eine sichere Verbindung hergestellt, das Material jedoch nicht verformt wird. Durch das senkrechte Aufsetzen der Pins entstehen keine Kratzer, Furchen oder Riefen und das DuT (Device Under Test) verlässt den Testsockel nahezu spurenlos.

Ab 0,3 mm Pitch

Immer mehr Kontakte auf immer weniger Raum erfordern ein Höchstmaß an Präzision. Das Unternehmen hat sich auf präzise Testlösungen spezialisiert und bietet Testsockel ab einem Pitch von 0,3 mm. Dabei werden für die Testsockel laut Hersteller ausschließlich hochqualitative Materialien verwendet. Die Gehäuse werden aus PEEK und eloxiertem Aluminium gefertigt. Die einzeln geprüften Probe Pins werden aus einer Beryllium Kupfer Legierung hergestellt mit Nickel und Gold überzogen. Für spezielle Anforderungen können auch Pins mit anderen Oberflächen verwendet werden.

Yamaichi Electronics garantiert für jeden FPC/FFC-Testsockel bis zu 50.000 Steckzyklen. Der Testsockel kann auch auf die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Auf Wunsch wird die passende Leiterplatte mitgeliefert.

