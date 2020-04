Merken Gemerkt

Merken

24.04.2020

Ladekabel und -anschlüsse Elektromobilität

TE Connectivity präsentierte seine neue Generation von Ladekabeln und -anschlüssen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die neuen Ladekabel sind speziell nach DIN EN 61851 ausgelegt.

Der Fahrzeuganschluss vom Typ 2 erfüllt auch IEC 62196. Diese Normen spezifizieren mehrere Typen für Bordschnittstellen: Typ 1 für Nordamerika und Japan und Typ 2 für Europa mit zwei Lademodi: An gewöhnlichen Steckdosen oder an leistungsstarken Ladestationen. Die Ladekomponenten ermöglichen wesentlich schnelleres Aufladen von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Wie von der neuesten internationalen Ladenorm IEC 62572 vorgesehen, kann diese AC-Ladelösung in alle haushaltsüblichen Steckdosen ohne spezielle Ladetechnik eingesteckt werden. Die Ladetemperaturen werden von integrierten Überwachungsschaltungen kontrolliert, während Benutzerschnittstellen den Status und etwaige Fehler anzeigen.

Zusätzlich bietet das verbesserte Gehäusedesign Schutz gegen Stöße, Stürze und Überrollen.Zusätzlich hat TE auch die nächste Generation seiner Anschlüsse für das Combined Charging System (CCS ) präsentiert, die speziell für den Gebrauch mit Ladekabeln von TE ausgelegt sind und gemäß den Anforderungen von Fahrzeugherstellern die Schnellladung von Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeugen in nur wenigen Minuten erlauben.

www.te.com