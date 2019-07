Merken Gemerkt

Merken

30.07.2019

Kondensatoren widerstehen Schwingungsbeschleunigung von 30 G Bauelemente

Ein Sortiment schwingungsfester Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Panasonic ist jetzt bei Farnell erhältlich. Die Kondensatoren sind für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet, da sie AEC-Q200-konform sind. Die Bauteile machen eine schwingungsdämpfende Verstärkung im Rahmen der Leiterplattenmontage überflüssig.

© Farnell

Die Produktpalette eignet sich aufgrund ihrer kompakten Größe, Zuverlässigkeit und starken, belastbaren Verlötbarkeit für die Verwendung in DC/DC-Wandlern und AC/DC-Wandlern in zahlreichen Anwendungen im Transportbereich und in rauen Umgebungen.

Die Kondensatoren sind für Anwendungen in der Automobilindustrie AEC-Q200-konform und haben mit einem Durchmesser ab 6,3 mm kleinere Abmessungen als herkömmliche Kondensatoren, während sie einer Schwingungsbeschleunigung von 30 G widerstehen. Durch ihren Einsatz entfällt die Notwendigkeit einer schwingungsdämpfenden Verstärkung im Rahmen der Leiterplattenmontage. Darüber hinaus sind alle Hilfsanschlüsse seitlich am 6,3-mm-Kondensator positioniert, um die visuelle Bestätigung der Hilfsanschluss-Verlötung zu vereinfachen, stabile Löteigenschaften sicherzustellen und die allgemeine Schwingungsfestigkeit von ECUs zu verbessern.

Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Autos sowie die Anforderung höherer Energieeffizienz und der Einhaltung von Umweltgesetzen haben dazu geführt, dass mehr ECUs im Autodesign eingesetzt werden. Zudem hat der Bedarf für eine hochpräzise Steuerung, einen höheren Freiheitsgrad beim Komponentenlayout und eine Reduktion der Kabelanzahl die Übernahme einer integrierten Konfiguration von mechanischen und elektrischen Bauteilen in Fahrzeugen mit sich gebracht, wobei ECUs eher im Motorraum statt in der Fahrgastzelle positioniert werden. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass ECUs neben einer verbesserten Vibrationsfestigkeit auch kleinere Abmessungen aufweisen müssen.

weitere Informationen