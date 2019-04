Merken Gemerkt

29.04.2019

Kompakte und stapelbare akustische Prüfkammer Messen und Testen

Alfamation stellt unter der Bezeichnung ELC-6 eine reflexionsarme akustische Prüfkammer vor, die kompakte Abmessungen hat und stapelbar ist. Die Kammer wurde u.a. für den Test von Audio-Lautsprechern im Bereich von 20Hz bis 20kHz entwickelt, die auch in Automobilanwendungen verwendet werden.

© Alfamation

Die Prüfkammer bietet einen Schalleinfügeverlust von typisch 40dB bei 1kHz. Die Abmessungen betragen 230mm x 280mm x 130mm, wobei je nach Produktgröße und Anwendung mehr als ein Prüfling aufgenommen werden kann. Die Kammer isoliert das zu prüfende Gerät (Prüfling) von der externen Umgebung und kann intern Fernfeldbedingungen reproduzieren.

Die Ausführungen

Die Prüfkammer kann in manueller, halbautomatischer und vollautomatischer Ausführung geliefert und verwendet werden. Der manuelle Modus ist der einfachste, bei dem ein Bediener die Tür nach Bedarf öffnet und schließt. Im halbautomatischen Modus werden die Kammertüren automatisch ver- und entriegelt, während der vollautomatische Modus die Integration der ELC-6 in eine automatisierte Produktionslinie mit robotergestützter Be- und Entladung von Prüflingen ermöglicht.

Die Kammer ist entweder als Standardprodukt erhältlich oder kann an spezifische Kundenbedürfnisse angepasst werden, zum Beispiel an verschiedene Größen und Formfaktoren. Alfamation kann die Prüfkammer auch vollständig integrieren und als Teil einer kundenspezifischen Fertigungsprüfzelle liefern.

ELC-6 ist strapazierfähig, wurde auf einem soliden Aluminiumguss-Sockel mit Schalldämpfern aufgebaut und ermöglicht ein pneumatisch unterstütztes Be- und Entladen. Es beinhaltet integrierte Pass/Fail-LEDs und ein anpassbares Anschlussfeld, das die Ein- und Ausgabe von Prüflingsspeise- und Messsignalen ermöglicht und Anschlüsse für Mikrofone.

