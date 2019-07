Merken Gemerkt

Merken

26.07.2019

Kompakte MOSFETs mit Bodenelektroden Bauelemente

Die MOSFETs der Serie RV4xxx-Serie von Rohm haben Abmessungen von 1,6 mm x 1,6 und sind gemäß AEC Q101 qualifiziert. Die Bauelemente gewährleisten laut Anbieter auch unter extremen Bedingungen eine hohe Ausfallsicherheit und Leistungsfähigkeit in Automobilanwendungen.

Rohm ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das mit Hilfe seiner proprietäten Wettable-Flank-Technologie die für Fahrzeuganwendungen erforderliche Elektrodenhöhe von 130 µm sicherstellt. Das Ergebnis ist auch bei Produkten mit Bodenelektroden eine konstante Lotqualität, so dass automatische Inspektionsmaschinen die Lötbedingungen nach der Bestückung einfach überprüfen können. © Rohm

Die RV4xxx-Serie enthält Versionen mit Einschaltwiderständen von typ. 75 mΩ bis 400 mΩ und Drain-Source-Spannungen von 30 V und 20 V. Der Drain-Strom beträgt 3,1 A bzw. 2.0 A. Die Steuerspannung ist mit 4,0 V und 2,5 V spezifiziert. Rohms proprietäre Gehäusetechnologie ermöglicht die Miniaturisierung von Automobilkomponenten wie ADAS-Kameramodule, die hohe Qualitätsansprüche stellen. Zudem garantiert die Wettable-Flank-Technologie des Unternehmens die für Fahrzeuganwendungen erforderliche Elektrodenhöhe von 130 µm.

Proprietäre Wettable-Flank-Technologie

Bei der Wettable-Flank-Technologie von Rohm wird vor der Beschichtung ein Schnitt in den Leadframe auf der Gehäuseunterseite gemacht. Dabei können allerdings Grate entstehen, die mit zunehmender Höhe des Schnitts häufiger auftreten. Um diese Gratbildung zu minimieren, entwickelte der Hersteller ein Verfahren, das auf der gesamten Oberfläche des Leadframes eine Barriereschicht einführt. Dieses Verfahren verhindert nicht nur das Aufrichten von Bauteilen und Lötfehler bei der Bestückung, sondern gewährleistet bei DFN161616-Ghäusen (1,6 mm x 1,6 mm) auch eine Elektrodenhöhe von 130 µm auf der Gehäuseunterseite.

Kompakte Bauform

Bis vor kurzem wurden in den Verpolungsschutz-Schaltungen von ADAS-Kameramodulen meist Schottky-Barrieredioden (SBDs) verwendet. Da hochauflösende Kameras in modernen Fahrzeugsystemen jedoch höhere Ströme erfordern, werden SBDs zunehmend durch kompakte MOSFETs ersetzt, die einen niedrigen Einschaltwiderstand und eine geringere Wärmeentwicklung aufweisen. So können beispielsweise bei einer Strom- und Leistungsaufnahme von 2,0 A bzw. 0,6 W herkömmliche Automotive-MOSFETs die Bestückungsfläche gegenüber SBDs um 30% reduzieren. Die Verwendung von MOSFETs mit Bodenelektroden, die eine ausgezeichnete Wärmeableitung bieten und gleichzeitig große Ströme in noch kleineren Gehäusen unterstützen, ermöglicht jedoch eine Verringerung der Bestückungsfläche im Vergleich zu herkömmlichen SBDs um bis zu 78% und um bis zu 68% gegenüber konventionellen MOSFETs.

weitere Informationen