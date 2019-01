Merken Gemerkt

25.01.2019

Kompakte Lösungen für Strom- und Signalverteilung Stromversorgung

Würth Elektronik ICS stellt am 13. und 14. Februar 2019 auf der Fachmesse iVT Expo in Köln Lösungen zur Leistungsverteilung, Signalübertragung und Funktionssteuerung in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen vor. Im Zentrum steht die Serie REDline Power Boxes, eine Plattform für kompakte Lösungen zur Stromverteilung, Signalübertragung und Funktionssteuerung im Standardgehäuse. Ergänzt wird dies durch Displaysysteme, Zentralelektriken sowie Lösungen zur Stromverteilung im Hochvoltbereich.

© Würth Elektronik ICS

Neuvorstellungen innerhalb der REDline-Produktfamilie sind die REDline Power Box Mini und die REDline Power Box Twin. REDline Power Box Mini ist die bisher kleinste Lösung der Reihe mit einer 68 mm x-90 mm Leiterplatte und einem 21-poligen LeavySeal-Steckverbinder. Aufgrund ihrer geringen Größe und Robustheit kann die REDline Power Box Mini fast überall im Fahrzeug eingebaut werden – sie bietet sich für einen modularen Aufbau der Stromverteilung beziehungsweise den Einsatz bei optionalen Fahrzeugfunktionen an.

Die REDline Power Box Twin bietet mit einer 160 mm x 150 mm Leiterplatte Platz für Komponenten und ist dadurch als Hauptstromverteiler für die Fahrzeugelektrik geeignet. Die Kombination aus großer Leiterplatte und flexiblen Anschlüssen bietet Möglichkeiten für individuelle Anpassungen. Sie besteht aus zwei LeavySeal-Steckverbindern (frei konfigurierbar zwischen der 31P- und 39P-Variante) sowie bis zu vier Stromein- beziehungsweise -ausgängen.

