Merken Gemerkt

Merken

23.01.2019

Kompakte LiDAR-Serie Sensoren

Die zwei LiDAR-Produkte Vista-M und Vista-X von Cepton Technologies nutzen die unternehmenseigene Micro Motion Technology (MMT) sowie die NVIDIA DRIVE-Plattform mit KI-Unterstützung und bieten Auflösung und Reichweite für alle Stufen des autonomen Fahrens.

© Cepton Technologies

Vista-M LiDAR verfügt über ein Sichtfeld von 120 Grad mit einer Reichweite von 150 Metern – und das mit einem Sensor. Das kompakte Design ermöglicht die Integration von LiDAR-Sensoren in Scheinwerfer, Rückleuchten sowie Rückspiegel von Fahrzeugen und bietet Freiheit beim Fahrzeugdesign. Derzeit testet Cepton die LiDAR-Systeme mit Partnern im Automobilbereich für verschiedene Integrationsansätze.

Vista-X LiDAR bietet eine erweiterte Reichweite von bis zu 200 Metern bei einem Reflexionsgrad von 10 Prozent und einem Sichtfeld von 120 Grad. Dieses breite Sichtfeld erlaubt die Erkennung, Verfolgung und Lokalisierung von Objekten in einem viel größeren Bereich. Die einheitliche räumliche Auflösung von 0,2 Grad über das gesamte Sichtfeld hinweg eliminiert die Komplexität und das damit verbundene Sicherheitsrisiko der Sichtfeldkonfiguration zur Laufzeit. Das erhöht die Flexibilität für die Fahrzeugdesigner, da sie Vista-X in die Fahrzeugfront, -rückseite oder auch in den Innenraum integrieren können.

weitere Informationen