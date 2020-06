Merken Gemerkt

05.06.2020

Kompakte Infrarot-LED für Gestensteuerung Gestensteuerung

Osram erweitert mit der Oslon Piccolo sein Photonik-Portfolio für Auto-Interior-Anwendungen. Durch Gestenerkennung entstehen völlig neue Nutzungsmöglichkeiten von Displays. Wird man zu einem Zielort navigiert, zeigt das Fahrzeug beispielsweise eine Karte mit der entsprechenden Route an.

Osram bietet mit der Oslon Piccolo nun eine extrem kompakte Infrarot-LED),die sich in komplexe Designs integrieren lässt. (© Osram Opto Semiconductors)

Mit Hilfe der Gestenerkennung registriert das System, wenn der Fahrer seine Hand auf das Display zu bewegt – also in Kürze eine Interaktion stattfinden wird – und blendet die entsprechenden Menüpunkte für den Nutzer ein. Gerade beim Zusammenspiel mit der Nutzung der Displays im Innenraum zahlen sich die Vorteile der Oslon Piccolo besonders aus,„ erklärt Walter Rothmund, Marketing Manager im Bereich Sensing bei Osram Opto Semiconductors. Aufgrund der extrem kompakten Abmessungen von nur 1,6 mm x 1,6 mm und eine Gehäusehöhe von lediglich 0,81 mm kann die IRED besonders einfach und ohne großen Platzbedarf verbaut werden. Mit einer DC-Leistung von 1,15 W bei 1 A und sehr schnellen Schaltzeiten von 10 ns eignet sich das Bauteil sowohl als Konstant-Lichtquelle für eine kamerabasierte Anwendung als auch für 3D-Bilderfassung mit moduliertem oder schnell gepulstem Licht. Das Automotive-qualifizierte Bauteil ist in zwei verschiedenen Wellenlängen verfügbar: 850 nm (SFH 4170S A01) und 940 nm (SFH 4180S A01).

