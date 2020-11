Merken Gemerkt

18.11.2020

Kommunikationscontroller unterstützen SecOC Cyber-Security im Fahrzeug

Die Kommunikationscontroller der Produktfamilien Serie 61 und Serie 62 von Göpel electronic unterstützen nun die sichere On-Board–Kommunikation (Secure Onboard Communication / SecOC). Somit sind anspruchsvolle Restbus-Simulationslösungen auch für aktuelle Steuergeräte mit Security-Funktionen realisierbar.

Kommunikationscontroller der Serien 61 und 62 eignen sich für Restbussimulationen heterogener Fahrzeugnetzwerke sowie für den Test und das Flashen von Steuergeräten. © Göpel electronic

Die Einbindung und Verwendung dieser Kommunikationsabsicherung erfolgt über die G-API (Göpel Application Interface), der zentralen Programmierschnittstelle zur Einbindung von Göpel-Hardwareprodukten in anwenderspezifische Applikationen. Unterstützung bei der Generierung von Restbus-Lösungen bietet der Net2Run Restbus-Konfigurator als Windows-Applikation. Die SecOC-Implementierung der Serie 61 und Serie 62 unterstützt die Varianten verschiedenster OEMs entsprechend dem AUTOSAR-Standard.

SecOC ist ein wirksames Mittel zum Schutz der Fahrzeugfunktionen und zur Verhinderung unautorisierter Eingriffe in den Datenaustausch zwischen Steuergeräten. Umso wichtiger ist es daher, in einer geeigneten Umgebung diesen Schutz zu testen, bzw. ihn in der Restbussimulation zur Verfügung zu stellen. Die Restbuserstellung und Parametrierung der SecOC-Funktionen wird bei Bedarf durch das Göpel electronic Applikationsteam unterstützt.

www.goepel.com