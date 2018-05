Merken Gemerkt

Merken

04.05.2018

Kommunikationscontroller für 18 Bus-Interfaces Testsysteme

Von GÖPEL electronic gibt es eine neue Generation von Multibus-Kommunikationscontrollern mit dem Namen Serie 62. Die Architektur bietet bis zu 18 unabhängige Bus-Interfaces für CAN, CAN-FD, FlexRay, Automotive Ethernet und LIN. So sind zahlreiche Konfigurationen für die Anpassung an den Prüfling bzw. an die Prüfaufgabe möglich.

© GÖPEL electronic

Die Serie 62 ist für den Einsatz in Restbussimulationen sowie für das Testen und Flashen komplexer Steuergeräte geeignet. Die bis zu 18 Bus-Interfaces sind unabhängig und frei konfigurierbar; zusätzlich erweitern Digital- und Analog-I/O-Kanäle sowie SENT Tx/Rx-Interfaces die Anwendungsmöglichkeiten. Der Rechenkern und damit das Herzstück der Baugruppen ist ein Xilinx MPSoC. Wie bereits bei der Serie 61, besteht auch bei der Serie 62 die Möglichkeit, Anwenderprogramme direkt auf der Hardware unter einem Echtzeit-Betriebssystem auszuführen, wodurch Latenzen so gering wie möglich gehalten werden. Transport- und Diagnoseprotokolle, Netzwerkmanagement, XCP und SecOC stehen als Onboard-Funktionalität zur Verfügung und sind über entsprechende API-Funktionen nutzbar. Damit ist die Serie 62 ein kompakter Multibus-Controller für Steuergeräte-Entwicklung und –Test mit Einsatzmöglichkeiten an Entwicklungsplätzen, im Prüfstandbau und Run-In-Systemen.

Der Multibus-Controller ist als Stand-Alone-Box in unterschiedlichen Leistungsklassen sowie als PCIe/PXIe-Karte verfügbar. Die Kanalkonfiguration ist individuell und flexibel und kann bei Bedarf erweitert werden. Zudem steht Anwendern der Box-Variante ein Steckplatz für Industrie-Busmodule zur Verfügung. Softwareseitig dient Net2Run als Tool zur Konfiguration von Restbussimulationen. Die Einbindung in Kundenapplikationen erfolgt über die G-API für Windows und Linux.

zu GÖPEL