25.09.2019

Klopfverhalten von Motoren analysieren Messen und Testen

Um Verbrennungsmotoren zu optimieren, sind detaillierte Informationen über die thermodynamischen Prozesse im Motor notwendig. Dazu zählt auch das Klopfverhalten, das Einfluss auf Verbrauch und Laufruhe hat. Die KiBox KID von Kistler liefert präzise Daten über diese Vorgänge.

Die KiBox von Kistler ist ein Indiziersystem zur Verbrennungsanalyse. Es liefert detaillierte Informationen über die Qualität der Verbrennung und thermodynamische Prozesse in einem Verbrennungsmotor. Alle relevanten Messgrößen werden in Echtzeit berechnet und visualisiert. Das kompakte System lässt sich mobil während der Fahrt oder stationär am Prüfstand einsetzen.

Anfang 2019 hat Kistler die KiBox Produktfamilie um eine neue Variante erweitert. Die KID-Funktionalität (Klopfintensitätserkennung) basiert auf der Bosch-Methodik zur Applizierung der Klopfschutzfunktion in Motorsteuergeräten. Die Klopfregelung in Serienfahrzeugen basiert auf Körperschallsignalen. Für die Kalibrierung der Klopfapplikation werden Zylinderdrucksignale simultan zu entsprechenden Körperschallsignalen erfasst, analysiert und mit den Messlabels aus dem Steuergerät kombiniert.

KID ist die nächste Stufe dieser Methodik. Sie ermöglicht es, die neueste Generation von Bosch-Motorsteuergeräten mit modellbasierten Klopferkennungsmethoden zu applizieren. Eine weitere Neuigkeit ist die standarisierte XCP-Schnittstelle. Sie unterstützt PTP (Position Time Protocol) für die systemübergreifende und zeitsynchrone Aufzeichnung von Messdaten im Verbund mit anderen Komponenten. Ein Upgrade-Konzept ermöglicht auch bestehenden KiBox-Anwendern, diese Funktionen zu implementieren. Auf Wunsch sind maßgeschneiderte Dienstleistungen rund um die KiBox erhältlich.

