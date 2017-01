Merken Gemerkt

Merken

17.01.2017

Klangerlebnis im Auto

Harman hat mit der SUMMIT Next Smart Audio Plattform sowie der skalierbaren HARMAN Voyager Next Lifestyle Audio- und Infotainment-Plattform neue Updates vorgestellt.

Mit SUMMIT Next Smart Audio können Automobilherstellern personalisierte Funktionen integrieren und dabei eine skalierbare sowie zukunftsfähige Systemstrategie inklusive vernetzter Fähigkeiten für Over-the-Air (OTA) Updates mittels digitaler Einkaufsmöglichkeiten oder Companion-Apps verfolgen. Gleichzeitig ermöglicht das System mit bis zu 60 individuellen Verstärker- und Equalizer-Kanälen sowie DSP-basierten HARMAN-Technologien ein Premium-Hörerlebnis. Z. B. wird mittels eines 360°- Klangfeldes eine reale Umgebung wie einen Strand, Wald oder Wasserfall nachgebildet.

Ein reaktives Raumklangpanorama verknüpft die Musik wortwörtlich mit der Autofahrt. Sie folgt dem Kurvenverlauf, ahmt die Akustik von Tunnels nach und reagiert sogar auf Beschleunigen und Bremsen. Und das Tonsignal eines Telefonats im Auto wird räumlich genau auf die Standorte der Videoübertragung abgestimmt und erzeugt so das Gefühl, in einem realen Besprechungsraum zu sitzen. Beim zweiten vorgestellten System Voyager Next wird eine konfigurierbare Fahrzeuginnenraumbeleuchtung mit Konnektivität verbunden und dabei für Kompatibilität mit tragbaren Endgeräten sowie Geräten im Haus gesorgt.

www.harman.com