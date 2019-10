Merken Gemerkt

11.10.2019

KI-gestütztes SDK warnt Fahrer vor Verkehrshindernissen Fahrerassistenz

Das HERE Live Sense SDK ist eine Software-Entwicklungsumgebung (Software Development Kit, SDK), die Fahrern Einblicke in das aktuelle Verkehrsgeschehen gibt, um frühzeitig auf vorausliegende Hindernisse, Straßenschäden oder sich ändernde Fahrbedingungen zu reagieren. Das SDK, das aktuell in einer Beta-Version verfügbar ist, verarbeitet dafür keine Daten in der Cloud und benötigt deshalb auch keine Datenverbindung.

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML) verwandelt das HERE Live Sense SDK Geräte mit Frontkameras wie zum Beispiel Smartphones, Dashcams oder Fahrzeugkameras in intelligente Fahrzeugsensoren. Diese können dann permanent ihre Umgebung erfassen. So können sie Objekte wie z.B. andere Fahrzeuge, Fußgänger oder Radfahrer genauso wie Ampeln und Verkehrsschilder sowie potenzielle Gefahren wie Schlaglöcher, Straßensperren oder Baustellen identifizieren.

Basierend auf den erfassten Daten informiert das HERE Life Sense SDK Fahrer dann per Audio- und Bild-Benachrichtigungen, damit sie ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen können. Das geschieht in Echtzeit auf dem Gerät selbst, ohne dass dafür eine Datenverarbeitung in der Cloud oder eine Internetverbindung erforderlich ist. Das HERE Life Sense SDK ist zudem in der Lage, Veränderungen im Streckenverlauf mit der Karte des Navigationssystems abzugleichen und den Fahrer über aktuelle Änderungen, etwa geänderte Geschwindigkeitsbegrenzungen, zu informieren.

Das HERE Live Sense SDK verwendet mehrere AI/ML-Detektionsmodelle:

Road Basics: Erkennung und Klassifizierung von Objekten auf der Straße

Road Alerts: Erkennung und Benachrichtigung über bremsende Fahrzeuge sowie Identifizierung von Fußgängern und Fahrrädern

Road Hazards: Erkennung und Klassifizierung von unerwarteten Gefahren auf der Straße, einschließlich sich verändernden Bedingungen wie Straßensperrungen, die auf der Karte noch nicht abgebildet sind, Baustellen und temporären Straßenarbeiten

Road Signs: Erkennung und Klassifizierung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderen Verkehrszeichen

Das SDK richtet sich an Automobilhersteller, Flottenbetreiber, Ride Hailing-Anbieter und App-Entwickler. Diese können damit die AI/ML-Detektionsmodelle in Anwendungen oder Geräte integrieren und ihren Kunden so KI-Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Das HERE Life Sense SDK ist aktuell in einer Beta-Version für Android verfügbar und wird in Kürze auch für iOS zur Verfügung stehen. Darüber hinaus arbeitet HERE mit Kunden an ersten kommerziellen Implementierungen.

